MotoGP, Bastianini uomo squadra: Bagnaia e Ducati ringraziano

Assolutamente un buon sabato per Enea Bastianini a Sepang. Nelle qualifiche è stato bravo a superare il Q1 e a conquistare poi la prima fila (terzo tempo) nel Q2. Ottima anche la sua sprint race, conclusa al quarto posto (suo il miglior giro assoluto) dietro a un Pecco Bagnaia in difficoltà negli ultimi giri. Avrebbe potuto superarlo, ma giustamente ha pensato al fatto che il compagno si sta giocando il titolo MotoGP. Un ragionamento da uomo squadra che è stato apprezzato dal team Ducati e anche da Pecco stesso.

MotoGP Malesia, parla Bastianini

Il pilota riminese è soddisfatto delle sue performance oggi in Malesia, mostrando il suo vero potenziale dopo le tante difficoltà di questo 2023: “Ho tenuto la testa sott’acqua – ha detto a Sky Sport MotoGP – e sono affogato, ma adesso mi sono ripreso e sono contento. Ho fatto una bella gara. All’inizio ho faticato un po’, perché mi sono trovato un po’ a disagio a stare davanti. Dopo qualche giro ho fatto un bel ritmo, sono venuto su e mi sono divertito“.

Bastianini ammette di non aver voluto sorpassare Bagnaia: “È successo qualcosa di strano. All’anteriore non mi trovavo a mio agio dopo cinque-sei giri, come se avessi avuto un drop abbastanza precoce. Ovviamente sapevo che Pecco si sta giocando qualcosa e ho cercato di non prendere rischi inutili. Sono rimasto dietro, ero comunque molto contento per la mia gara. Penso che sia stato giusto così“.

Enea non pensa al futuro

Anche Bagnaia ha parlato di un problema all’anteriore, Enea conferma di essersi trovato a sua volta con qualche difficoltà: “Ho avuto anche io un problema di avantreno, anche se meno di lui. Pecco l’ho visto molto più in difficoltà, soprattutto a centro curva nei tratti lenti. Non eravamo molto posto, se oggi ci fosse stata la gara lunga sarebbe stato un problema. Per domani dobbiamo cercare di capire quello che è successo. Penso che sarà una cosa risolvibile abbastanza facilmente“.

Bastianini è concentrato su terminare al meglio questa stagione, sperando di non perdere il posto nel team ufficiale Ducati, come ipotizzato da alcuni rumors di mercato circolati di recente: “Quest’anno è molto strano, perché nelle piste in cui arriviamo dobbiamo spesso cambiare tante cose. Sia io sia Pecco facciamo fatica il primo giorno, poi ci rifacciamo nel secondo. Lui finora molto più di me, che in realtà non mi sono mai rifatto più di tanto… Questa gara è un buon punto di partenza, abbiamo lavorato bene già da venerdì. Mi sono servite le modifiche fatte alla moto e a livello di guida. Penso che per il finale di campionato potrò essere competitivo. Sicuramente c’è in giro quella voce, non ne so più di voi e sono solo contento di essere tornato“.

