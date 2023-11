MotoGP, Jorge Martin: “Pressione alle stelle, ma in gara attaccherò”

Altri 2 punti rosicchiati da Jorge Martin a Pecco Bagnaia, ora distanti 11 punti nella classifica generale MotoGP. Lo spagnolo è arrivato davanti al rivale nella sprint race a Sepang, ma comunque sconfitto da Alex Marquez. Sarà interessante vedere come andrà la gara lunga di domenica.

MotoGP Malesia, l’analisi di Martin

Martin ai microfoni di DAZN ha raccontato di aver avuto delle difficoltà legate alla pressione delle gomme, alla quale deve stare attento avendo ricevuto un warning in Thailandia, però il risultato finale rimane buono in ottica Mondiale: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo. Non mi sono trovato a mio agio per tutto il giorno. Non so, forse qualcosa a livello di setup, però sono contento di avere recuperato punto, C’è stato un momento della gara in cui la pressione è salita tantissimo e stavo soffrendo tanto, poi mi sono abituato e sono riuscito ad attaccare di nuovo e a superare Pecco. Ci aspettavamo di stare davanti e sono partito quarto, la pressione è salita alle stelle. Alla fine l’obiettivo è raggiunto e speriamo di fare un passo per domani“.

Il pilota del team Prima Pramac Racing ha commentato anche la sua partenza: “Sono partito in modo simile a Bagnaia, però Alex ed Enea hanno staccato più forte e mi hanno superato. Forse ho commesso un errore andando sul sicuro e frenando con calma, ma domani attaccherò di più. Quando la pressione è salita tanto, non riuscivo a piegare bene in curva e ho iniziato a cambiare traiettoria. Alla fine ha funzionato. È stata una gara intensa e il ritmo non ha nulla a che vedere con ciò che quello che ci sarà domani“.

Foto: Prima Pramac Racing