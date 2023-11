La prima sprint race MotoGP della carriera di Alvaro Bautista è terminata con il ventiduesimo e penultimo posto. Scattato dalla penultima casella della griglia in Malesia, ha avuto subito un problema che gli ha fatto perdere terreno rispetto ai colleghi. Poi non è arrivato ultimo solo perché Joan Mir è caduto ed è ripartito dal fondo. Nella gara lunga cercherà di avere uno start normale e di essere più vicino al gruppo. Sicuramente va sottolineato che nella FP2 si era portato a meno di un secondo dal miglior tempo, riducendo tantissimo il gap rispetto alla FP1: dei passi avanti tra ieri e oggi ci sono stati.

MotoGP Malesia, il bilancio di Bautista

Bautista al termine della corsa ha parlato a Sky Sport MotoGP esprimendo le seguenti considerazioni: “Non è stata una grande giornata, però in FP2 sono riuscito a fare un buon passo girando sui 2′ bassi e qualche giro sul 1’59” con gomme di ieri. Quindi ero abbastanza contento. Poi in qualifica abbiamo avuto un problema che in Spagna chiamiamo ‘Il problema del povero’, cioè sono rimasto senza benzina. Abbiamo calcolato male e non ho potuto fare l’ultimo time attack. Poi nella sprint race non si è bloccato l’holeshot anteriore e sono partito male. Rispetto al mattino, ha faticato a frenare la moto. Sono andato lunghissimo alla curva 11 e alla fine ho fatto la gara da solo. Un peccato, perché al mattino mi sono trovato molto meglio di ieri e il passo non era male. Spero che domani lo replicherò nella gara lunga“.

Il pilota spagnolo successivamente ha esposto le differenze che avverte tra MotoGP e Superbike, la Desmosedici GP e la Panigale V4 R sono molto diverse, così come gomme Michelin e Pirelli: “La MotoGP è più stabile, la senti meno e hai meno informazioni quando devi staccare ed entrare in curva. Ti devi fidare, il telaio è più rigido e le gomme sono differenti, ti fanno sentire meno il limite. Con le Pirelli in SBK hai più informazioni, capisci meglio dov’è il limite. La potenza è tanta qui, inoltre c’è il cambio seamless che non fa andare giù i giri, mentre in Superbike è molto diverso. Da considerare anche i freni in carbonio, che ti consentono di frenare più forte. È un altro mondo, non c’è paragone“.

Cosa farà Alvaro domenica?

Si parla poi delle aspettative per la gara lunga di domani: “Intanto è importante partire bene, senza problemi. Poi cercherò di prendere buon ritmo e di stare con gli altri piloti, provando a imparare il massimo possibile sulla MotoGP e divertirmi. Non ho un’aspettativa in termini di risultati“.

Infine, a Bautista è stato chiesto dello sforzo fisico che sta compiendo per guidare la Desmosedici GP in Malesia: “Ancora non guido fluido e sono teso, non riesco a fidarmi. Questo ti stanca ancora di più. Inoltre, siamo a Sepang con tanto caldo e tanta umidità, quindi è più difficile. Domani cercheremo di finire“.

Foto: Ducati