MotoGP, Alex Marquez mette i calli: “Più sei str… più impari”

Alex Marquez ha chiuso la prima giornata in pista con la Ducati a sette decimi dal best lap. Il test MotoGP di Valencia gli ha fatto ritrovare soprattutto il sorriso dopo tre stagioni in Honda davvero difficili. Sensibilmente evidente il gap da suo fratello Marc, sia in termini di prestazioni che di affiancamento da parte dei tecnici HRC. Nel 2019 ha esordito nel team factory, dopo l’addio anticipato di Jorge Lorenzo, ma l’anno dopo hanno preferito fare spazio a Pol Espargarò, una mossa sicuramente non gradita al pilota di Cervera. Chiuso il capitolo Honda, Alex ha il destino tra le sue mani: con la Desmosedici GP22 può puntare in alto.

Il primo capitolo MotoGP in salita

17° posto in classifica finale con 50 punti raccolti in venti GP, un Mondiale da dimenticare per il due volte iridato che già in primavera aveva le idee chiare sul futuro. Gresini Racing era la migliore opzione possibile per rilanciarsi, come dimostrano i risultati di Enea Bastianini nel 2022. “Questa stagione è stata molto lunga e psicologicamente difficile“, ha detto Alex Marquez. “Dal momento in cui sai che cambierai squadra, la Casa per cui corri non ti dà più aggiornamenti e migliorie, ma lascia provarli ad altri piloti“. Per metà campionato è rimasto isolato dal progetto Honda, ma i momento difficili servono anche per crescere e imparare. “Tutto quello che ho vissuto quest’anno mi darà più forza per quello che verrà, nel 2023 più che un preciso obiettivo di risultato ho l’obiettivo di riscoprire me stesso. Dai momenti brutti impari molto, ti rendono più forte per il futuro. In MotoGP più sei str… e più impari“.

Alex e Marc Marquez fratelli e rivali

Il più giovane dei Marquez è apparso sul canale Twitch di Gerard Moreno per dialogare e scherzare con lo streamer. Al termine del campionato MotoGP, approfitta di questa lunga pausa invernale per “giocare a paddle, tennis, fare motocross o andare in bicicletta“. Ormai fuori dall’orbita HRC, non ha accompagnato suo fratello Marc a Motegi per il ‘Thanks Day’. “Non ho voglia di viaggiare, perché ho già viaggiato molto. Voglio stare a casa con la famiglia“. Ma ancora una volta affiancherà il fratello maggiore in un appuntamento molto divertente in programma il 17 dicembre a La Caja Mágica di Madrid, per la Red Bull Ep1c Race, sfida a squadre alla guida dei buggy Polaris. Dalla prossima stagione MotoGP i due Marquez correranno per costruttori diversi, ma assicurano massima segretezza sui segreti tecnici dei loro prototipi. Alex Marquez ha intenzione di togliersi qualche spina dalla scarpa con Honda e ogni dettaglio sarà utile per riuscirci.