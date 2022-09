MotoGP, Alex Marquez avvisa Honda: Marc non può fare miracoli

Fase di metamorfosi in casa Honda, a Marc Marquez il difficile compito di tirare fuori dal pantano la RC213V. I primi a farne le spese sono stati i due piloti Pol Espargarò e Alex Marquez, presto anche Takeo Yokoyama lascerà il box, da tempo si parla dell’arrivo di Davide Brivio al posto di Alberto Puig. Ma non ci sono indizi che lasciano pensare ad una svolta così radicale da coinvolgere il team manager. L’ex pilota catalano continua a raccogliere ampio consenso dai piloti, Alex Marquez compreso, che dalla prossima stagione vestirà i colori della Ducati Gresini.

Alex Marquez frena sui miracoli

Tempo di svolta anche per il minore dei fratelli Marquez dopo un triennio con la Honda. Esordio nel team factory con due podi, poi un vuoto assordante che ha portato all’inevitabile divorzio. E non è detto che non possa aprire la strada anche al fratello maggiore verso Borgo Panigale, se la situazione in HRC non cambierà entro il 2024. Sono in tanti a credere che il ritorno di Marc in pista sia sufficiente per riportare in alto il marchio dell’Ala dorata, ma “non funziona così“. Serve tempo e dedizione generale per uscire da questo momento di crisi. “Marc non arriverà qui e, all’improvviso, la Honda vincerà di nuovo, assolutamente no! Il consiglio di Marc aiuterà la Honda, sì, ma il problema della Honda non è uno dei piloti“, ha spiegato Alex Marquez a Sport.es.

Mentalità vincente in MotoGP

Dopo il primo anno nel team factory i vertici del team hanno spostato il due volte iridato in LCR Honda, per fare spazio a Pol Espargarò proveniente da KTM. Una mossa che non è mai piaciuta in casa Marquez, ma è stata assorbita con molta diplomazia. “Ho avuto l’impressione di non avere lo stesso supporto del primo anno nella squadra ufficiale. Da quel momento in poi – ha osservato Alex Marquez –, tutto si è complicato“. I problemi tecnici della RC213V hanno complicato il suo iter in MotoGP, costringendolo a rivolgersi altri marchi per ritrovare stimoli e divertimento. “La Honda deve cambiare mentalità. Le fabbriche europee e il loro modo di lavorare hanno cambiato le cose in MotoGP. Ducati, Aprilia e KTM hanno rivoluzionato il Motomondiale, soprattutto lavorando sodo con i loro test team su ogni tipo di circuito. Penso che ora quelle fabbriche siano un passo avanti rispetto alla Honda“.

Il rientro di Marc Marquez

La prossima settimana suo fratello Marc Marquez parteciperà al test di Misano, si attende la magia… “Abbiamo tutti visto Marc fare magie, sì, si spera lo faccia di nuovo… Marc sa fare magie, sì, ma un progetto come quello della Honda non può basarsi sulla magia di un pilota“. Alex Marquez però salva dal calderone il team manager Alberto Puig. “Non è lui il colpevole… Siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti colpevoli. Non posso che avere parole di gratitudine per Alberto, mi ha sempre detto quello che pensava e merita la mia gratitudine“.