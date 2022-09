Marquez a Misano per i test: è ufficiale Honda cambia direttore tecnico?

Marc Marquez sarà presente a Misano Adriatico per la due giorni di test MotoGP in programma martedì 6 e mercoledì 7 settembre. In questi minuti la Honda ha confermato ufficialmente che proverà a tornare a guidare la RC213V, l’ultima volta è successo nel Gran Premio d’Italia al Mugello.

Nel comunicato divulgato da HRC si legge che dopo i due test positivi fatti sulla CBR600RR sul circuito di Aragon il 31 agosto e oggi 2 settembre, il pilota ha acquisito preziose conoscenze sulle condizioni del suo braccio destro. È soddisfatto dei progressi fatti dall’omero destro e si sente pronto per provare a risalire su una MotoGP. Arriverà a Misano stasera, sarà vicino al team Repsol Honda durante il weekend di gara e martedì proverà a girare con i suoi colleghi. Da capire poi quando potrà rientrare a tutti gli effetti a gareggiare.

Honda MotoGP, addio al direttore tecnico Yokoyama?

Marquez si aspetta dei cambiamenti importanti da HRC per poter tornare a vincere nel 2023. Non chiede solamente una moto migliore, ma anche delle modifiche nell’organizzazione interna. Stando a quanto rivelato da Speedweek, una delle probabili novità è l’addio del direttore tecnico Takeo Yokoyama.

Dopo la partenza Shuehi Nakamoto, la leadership Honda in MotoGP è stata presa da Yokoyama, Shinichi Kokubo e Tetsuhiro Kuwata. I risultati degli ultimi anni sono stati fallimentari. Solo Marquez è riuscito a conquistare buoni piazzamenti, mentre gli altri piloti sono in difficoltà e faticano a stare in top 10. Servono cambiamenti radicali e sembra che uno stia per arrivare. Si attendono conferme ufficiali.

Foto: Instagram