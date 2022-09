Moto2 Misano, Prove 3: Vietti 5°, cadono Ogura e Fernandez

Ai Ogura, Augusto Fernandez e Celestino Vietti direttamente in Q2. Bella notizia per il trio in lotta per l’iride Moto2, soprattutto per i primi due, protagonisti di due incidenti distinti nell’ultima sessione di libere. Ma rimangono tutt’e tre tra i primi 14, con Alonso Lopez al comando con due decimi di vantaggio sul secondo. Impressionante, considerando i divari di pochi centesimi visti in questa sessione… Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

Si riparte da Celestino Vietti scatenato nella prima giornata a Misano. L’alfiere VR46 cerca la riscossa, quale posto migliore che il GP di casa? Non inizia bene invece quest’ultimo turno di libere per il leader Moto2: Ai Ogura infatti scivola presto alla curva 13. Ma è il primo di una sequenza di incidenti nel corso del turno: protagonisti Lopez, Corsi, Dixon e Van den Goorbergh nei primi minuti, seguiranno Dalla Porta, Fernandez, Pasini e Kubo (due) nella seconda metà di sessione. La classifica combinata intanto cambia presto volto, si fanno vedere Arenas, Fernandez e Chantra davanti al migliore del venerdì Vietti. Non gli unici in evidenza, mentre i tre protagonisti del mondiale, ora con una caduta a testa in questo GP, accedono tutti alla Q2. Alonso Lopez invece continua a mandare segnali, dopo il miglior crono delle FP2 è davanti anche in questa sessione!

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: Valter Magatti