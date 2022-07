MotoGP: Alex Marquez attacca, Alberto Puig (non) risponde

Alex Marquez e Honda sono reciprocamente delusi dopo tre stagioni MotoGP insieme. Il due volte iridato ha collezionato appena due podi nell’anno di esordio in classe regina, in piena stagione Covid. Il vuoto a seguire, nessuno avrebbe mai immaginato che la Honda fosse una moto difficile da comprendere, ma anche da sviluppare. Tutto si è complicato dopo l’infortunio di Marc Marquez nel luglio 2020, durante l’inverno gli ingegneri HRC si sono ritrovati a sviluppare la RC213V senza le indicazioni del fuoriclasse di Cervera. “Honda era abituata a un pilota che stabiliva una linea chiara – ha ammesso Alex -. C’è stata confusione perché il feedback era diverso da quello che aveva dato Marc. Quindi è andata di male in peggio“.

La delusione di Alex

All’indomani della firma con Gresini Racing Alex Marquez non ha risparmiato qualche diplomatica critica alla Casa dell’Ala dorata. Il motore del prototipo 2022 non è stato quel passo avanti che ci si aspettava e le ultime componenti, telaio e forcellone, non hanno migliorato la situazione. “Al momento non abbiamo un buon motore e nemmeno le nuove parti funzionano… Non mi sto godendo questo momento e manca la sensazione di essere veloce. Ognuno può trarre le proprie conclusioni, ma penso che le persone intelligenti capiscano cosa sta succedendo“. In sella ad una moto diversa come la Ducati, il minore dei fratelli Marquez cerca il riscatto in MotoGP e a quel punto non ci saranno più alibi, Alex dovrà dimostrare di che pasta è fatto.

La sfida in Ducati

Il tentativo è fallito, anche da parte di Alberto Puig che ha voluto piazzarlo subito nel team ufficiale al posto del dimissionario Jorge Lorenzo. La coppia dei fratelli Marquez nel box Repsol Honda ha attirato sicuramente grande interesse, anche se la convivenza è durata un solo Gran Premio, quello dell’infortunio di Marc a Jerez 2020. In apparenza c’è massima distensione e insolitamente Puig fa persino i complimenti al prototipo Ducati in un’intervista a Radio MARCA Barcelona. “Va su una moto che ha dimostrato di funzionare, perché la Ducati funziona. Sono molto contento per Alex, è un pilota che non ha ancora dimostrato di cosa è capace. Ha avuto una moto complicata da guidare, vedremo come va l’anno prossimo“. Parole in tipico stile sornione?

Foto Motogp.com