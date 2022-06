MotoGP: Alex Marquez 10° in rimonta. “Marc mi ha dato la forza”

Non è una stagione semplice per Alex Marquez. L’incidente avvenuto ieri nelle FP4 ha complicato ancora di più le cose per il catalano di LCR Honda. S’è parlato subito di escoriazioni e di una piccola commozione cerebrale, ma oggi ha ottenuto l’idoneità ed è scattato dal fondo (non aveva disputato la Q1). Alla bandiera a scacchi arraffa un bel 10° posto, il secondo miglior risultato stagionale dopo la P7 ottenuta a Portimao. Non manca in particolare una dedica speciale, tutta per il fratello Marc, fresco di operazione al braccio.

“Gara lunga e dura”

Così Alex Marquez ha definito il suo GP “più di casa”. Il motivo è stato detto in precedenza. Una difficoltà in più, oltre al caldo ed alle problematiche sempre presenti con la Honda RC213V. Ma l’ex campione Moto2 e Moto3 ha stretto i denti, dando il via ad una difficilissima rimonta dall’ultima posizione in griglia. Complicata anche dalla carambola scatenata dal compagno di box, un incidente che l’ha spinto di nuovo indietro. “Abbiamo salvato la domenica.” Il decimo posto al traguardo è un risultato speciale, anche per dedica successiva: il giro d’onore col cappello col #93 mostrato con fierezza. “Oggi Marc Marquez mi ha dato la forza dopo la caduta di ieri!” ha scritto il pilota LCR Honda via social.

La risposta

Il pluricampione MotoGP, ancora a Rochester dopo l’operazione, non è rimasto in silenzio. Chiaramente ha seguito con interesse la corsa, osservando con particolare attenzione il fratello minore. La dedica riservatagli ha avuto presto una risposta. “Quando si parte per ultimi non è facile, ma il metodo non fallisce. Insistere, persistere, resistere e non desistere mai! Una gara bellissima!” Una corsa senza il suo più atteso protagonista, che in qualche modo però c’è stato comunque.

Foto: Instagram