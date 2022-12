MotoGP, Alessio Salucci: “Valentino Rossi è molto felice”

La prima stagione del team Mooney VR46 in MotoGP si chiude con soddisfazione e orizzonti rosei. La squadra di Valentino Rossi ha fatto il suo debutto con Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, alla sua seconda stagione in classe regina, e con Marco Bezzecchi, vincitore del titolo “best rookie”. A guidare il team di Tavullia c’è Alessio Salucci che, dopo molti anni di esperienza al fianco del Dottore, sta portando avanti il progetto VR46 a pieni voti.

Prima stagione MotoGP da incorniciare

A Luca Marini è mancato l’assalto al primo podio MotoGP, ma ha collezionato dieci top 10. Marco Bezzecchi ha raccolto un 2° posto e una pole position, lasciando ben sperare per il Mondiale 2023. Risultati che sono andati oltre ogni aspettativa, considerando che si trattava di una squadra giovane e con tecnici e meccanici che lavorano insieme per la prima volta. Molti provenivano dalla Moto2 e non avevano nessuna esperienza in classe regina, altri hanno ricoperto ruoli diversi rispetto al passato. Come nel caso di Matteo Flamigini, storico telemetrista di Valentino Rossi da quest’anno capotecnico del ‘Bez’. “Abbiamo lavorato sodo su tutti i fronti, soprattutto in casa. Sono orgoglioso della nostra gente e dei nostri piloti“, ha commentato ‘Uccio’ a Speedweek.com -. “Anche Vale è molto felice“.

VR46 davanti a Repsol Honda

Il finale di stagione è stato in crescendo, con Luca Marini che ha piazzato anche il best lap nel test di Valencia dello scorso 8 novembre. Dal prossimo anno proseguirà l’avventura con una Ducati GP22 dotata degli ultimi aggiornamenti, alla pari di Marco Bezzecchi. Una scelta strategica che permetterà finalmente ai due compagni di box di condividere e usufruire dei dati altrui. “Come squadra, siamo finiti non molto indietro rispetto al team ufficiale Suzuki e davanti a Repsol Honda“, ha sottolineato Alessio Salucci. “Sono davvero felice, ma allo stesso tempo… devi sempre cercare di continuare a migliorare per il prossimo anno“. Merito anche della Ducati che ha saputo allestire una Desmosedici vincente: “Quando hai una moto come questa tutto va meglio“.

A scuola da Valentino Rossi

All’inizio del campionato MotoGP il Mooney VR46 Racing Team ha commesso qualche errore di inesperienza. Era prevedibile da una squadra giovane, ma che subito ha saputo riscattarsi e crescere velocemente all’unisono. Inoltre i piloti sono cresciuti con la Riders Academy, in particolare Luca Marini: “Ho tenuto Luca tra le mie braccia per la prima volta quando aveva due giorni. Questo lo rende molto speciale“, ha concluso Luca Marini. “Se prendi il più veloce è più facile. Noi, invece, li prendiamo sotto la nostra ala quando sono giovani. Li facciamo crescere e speriamo che diventino forti… Il lavoro che c’è dietro è difficile da immaginare. Non voglio criticare quello che fanno gli altri, sto solo spiegando come lo facciamo noi“.