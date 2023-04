MotoGP, Alessio Salucci: il primo messaggio di Valentino Rossi a Termas

Il titolo MotoGP non è l’obiettivo del team Mooney VR46 di Valentino Rossi. Alla vigilia del campionato il gruppo di Tavullia si era prefissato di conquistare almeno una vittoria nel 2023 e Marco Bezzecchi ha depennato le richieste di Vale, Alessio Salucci e Pablo Nieto. C’è grande entusiasmo tra i ragazzi della Academy, ma guai a montarsi la testa. Al rientro dall’Argentina hanno ripreso subito gli allenamenti e già si guarda al prossimo appuntamento in Texas della prossima settimana.

Valentino Rossi ha seguito il Gran Premio di Termas, dopo che la settimana scorsa ha tenuto un test privato a Misano con le quattro ruote. Si sta preparando al meglio per la sua seconda stagione nel Fanatec GT WCE che disputerà al volante della BMW M4 GT3. Ai box il suo braccio destro Alessio Salucci, entusiasta per il primo trionfo in MotoGP che era nell’aria già da Portimao. “Non mi aspettavo di essere dove siamo alla seconda gara, dobbiamo goderci il momento, restare con i piedi per terra e pensare subito ad Austin“.

Un altro successo per Valentino Rossi

Prossimo obiettivo seconda vittoria, step by step saranno i risultati a disegnare gli orizzonti del team VR46. “Sinceramente non so cosa aspettarmi, sono contento per tutti quelli che lavorano, i nostri partner, soprattutto per Marco che sta facendo veramente bene, per Maro che ha fatto una super gara. Sono molto contento per Vale, è grazie a lui che siamo qua. Questo progetto porta il suo nome ed è giusto che si giochi le posizioni che contano“, ha aggiunto Salucci a Sky Sport. “La prima cosa che mi ha scritto Vale è stato ‘Cavolo, abbiamo vinto in MotoGP’. Era davvero felice“.

Al rientro dall’America del Sud i piloti della VR46 Academy hanno fatto rientro in Italia, ripreso gli allenamenti, c’è ancora fermento e gioia dopo l’impresa firmata da Marco Bezzecchi. Festeggiamenti che proseguiranno in spiaggia anche sabato con il suo fan club. “Ieri c’è stato un allenamento con l’Academy, ho visto Vale per la prima volta dopo il rientro, era gasato ed emozionato“. Adesso l’impresa continua, si punta al bis, stavolta tocca a Luca Marini.

Foto di Valter Magatti