Alessandro Delbianco “Sono sulla cresta dell’onda ma bisogna cavalcarla”

Veloce, simpatico e carismatico. Alessandro Delbianco è il protagonista più atteso del prossimo Campionato Italiano Superbike. Oltre ad essere un gran talento, è amatissimo dal pubblico per il suo carattere solare ed estroverso. E’ un pilota completo e moderno su cui in tanti sono pronti a scommettere. Quest’anno punta al titolo tricolore con la Yamaha del team Keope.

“Siamo carichissimi, sia io che la squadra – racconta Alessandro Delbianco a Corsedimoto – E’ da due anni che sono secondo in campionato quindi è normale che l’aspettativa sia quella di migliorare il risultato però non si può parlare prima, è prematuro. L’idea è fare molto bene e il potenziale si vedrà strada facendo“.

L’obbiettivo è approdare al Mondiale nel 2024?

“Mi sono reso conto che non ho molto tempo. Per fortuna tanti stanno parlando bene di me e sono un po’ sulla cresta dell’onda però bisogna cavalcarla a giocarsi bene le chance. Ho un buon assist e devo farmi trovare pronto”.

Il pilota da battere al CIV è Michele Pirro o ci sono altri temibili?

“L’avversario principale certamente è Pirro ma ce ne sono tanti da tenere d’occhio. Le Honda stanno girando tanto. Il mio ex team, Nuova M2, si sta impegnando moltissimo: tra di noi c’è ancora un ottimo rapporto ma anche una bella sfida tra chi sarà davanti. Il livello è molto alto e speriamo di fare una bella stagione”.

A livello fisico sembri in gran forma. Hai cambiato metodo di allenamento?

“La stagione è molto lunga: s’inizia a marzo con i test e si finisce ad ottobre. Di solito in inverno sgarravo un po’. Quest’anno ho una gran voglia di vincere e non ho mollato. Mi sono sempre allenato e non sono ingrassato neppure di un chilo durante l’inverno. Non ho fatto una preparazione invernale ma stagionale. Ho sempre spinto, sempre dieta, tanta palestra e corsa a piedi. Ora sono in forma come se fossimo nel clou della stagione”.

Il campionato italiano Superbike partirà il 29-30 aprile a Misano, due settimane dopo si correrà al Mugello. Il calendario 2023 prevede la disputa di sei round, dodici corse in totale.