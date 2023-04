Livrea vintage Oxford per il primo round del British Superbike 2023

Questo fine settimana sul tracciato National di Silverstone prende il via il British Superbike 2023. Per questa occasione il team Moto Rapido Ducati ha riservato una sorpresa. La Panigale V4 R affidata a Christian Iddon vestirà infatti i gloriosi colori Oxford Products dei primi anni ’90.

LIVREA SPECIALE PER IL BRITISH SUPERBIKE

Dal 2019 title sponsor del team di Steve ‘Wilf’ Moore, Oxford Products per diverso tempo ha vestito alcune delle squadre e moto di maggior successo del Regno Unito. Ad inizio degli anni ’90 le Ducati 888 vestite Oxford e condotte da Steve Hislop e Trevor Nation avevano ottenuto vittorie a profusione, anche e soprattutto nelle corse su strada.

DALLA 888 ALLA V4 R

Celebrando proprio il 50° anniversario di Oxford Products, Moto Rapido passerà dal tradizionale argento ai colori epici di Oxford di quel periodo. Il risultato estetico è decisamente apprezzabile, ancor più per i nostalgici di quel periodo d’oro del motociclismo.

IDDON CON DUCATI NEL BRITISH SUPERBIKE

Dopo una parentesi in Suzuki, quest’anno Christian Iddon tornerà in sella ad una Ducati, la stessa casa che gli ha regalato le prime affermazioni nel BSB. Per il team Oxford Products Ducati inizia di conseguenza una nuova era, complice il passaggio di Tommy Bridewell al team PBM (BeerMonster Ducati).