Superbike, Axel Bassani: da Assen riparte la caccia a un team ufficiale

Tra i protagonisti del test Superbike a Montmelò c’è stato anche Axel Bassani, che nella classifica finale ha avuto il quindicesimo tempo. Ovviamente, tale risultato non deve ingannare. Il pilota veneto non si è concentrato sul giro secco, nelle due giornate in Catalunya ha lavorato su altri aspetti.

Il team Motocorsa Racing si è concentrato sul migliorare la competitività con le gomme più morbide, oltre che sul risolvere alcuni problemi di elettronica riscontrati nei primi due round del calendario. Nel secondo giorno c’è stato anche modo di provare delle parti nuove sul posteriore della Ducati Panigale V4 R. Queste avevano l’obiettivo di migliorare la stabilità per favorire un più efficace ingresso in curva.

Superbike, le sensazioni di Bassani dopo l’ultimo test

Bassani al termine del test a Montmelò ha spiegato di non aver pensato al time attack, preferendo focalizzarsi su altro: “Abbiamo usato la gomma SC0 – riporta WorldSBK.com – e non abbiamo cercato il giro veloce. Abbiamo avuto un passo gara molto buono. Abbiamo provato parti nuove per il posteriore e ci sentiamo bene per Assen, una pista che mi piace molto. Nei test siamo lenti, ma nei weekend di gara è un’altra cosa“.

Il pilota veneto anche nel pre-campionato non aveva impressionato, poi al momento di fare sul serio ha sempre dimostrato quanto vale. In classifica generale occupa il quarto posto con 51 punti e il suo obiettivo è quello di chiudere questo Mondiale Superbike in top 5. In vista di Assen si sente a posto e ci aspettiamo di vederlo protagonista.

Axel vuole un team ufficiale nel 2024

Bassani nei round in Europa cercherà di confermarsi nelle migliori posizioni. Com’è noto, il suo obiettivo è quello di assicurarsi il posto in un team ufficiale per la prossima stagione SBK. La prima scelta è sicuramente Ducati, che ha sia Alvaro Bautista sia Michael Rinaldi in scadenza. In caso di rinnovo di entrambi, il 23enne di Feltre dovrà valutare altre opzioni.

Yamaha, Kawasaki e Honda sono tutte case che potrebbero offrigli una sella per il 2024. Anche BMW, che però oggi è quella meno attrattiva tecnicamente a causa delle difficoltà della M 1000 RR. I giochi sono aperti.

Foto: WorldSBK