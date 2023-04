Supersport: Stefano Manzi, la sfida a Bulega riparte dai test ad Assen

Tra due settimane il Mondiale Superbike riaccende i riflettori per il 3° round del 2023, di scena ad Assen. Proprio dove Ten Kate Racing ha provato in questi giorni con i suoi piloti Stefano Manzi e Jorge Navarro, in preparazione alla ripartenza della sfida Supersport. Dopo aver cancellato i test di Donington per pioggia, vanno in archivio due giornate importanti. Lavori differenti ma lo stesso obiettivo, ovvero migliorare sensibilmente quanto fatto nei primi due round dell’anno. Con l’italiano si mira in alto, lo spagnolo sta ancora lavorando per sistemare tutti i tasselli, anche sul piano fisico.

Stefano Manzi, -18

Il pilota numero #62 guarda alla testa della classifica generale. Alle spalle appena due round, ma bisogna ricucire subito il divario rispetto al leader Nicolò Bulega, per impedirgli di dare il via ad una ipotetica fuga mondiale. Ci sono 18 punti tra i due, già importanti visto che da Manzi in giù i distacchi sono ben più ridotti. L’obiettivo del pilota Yamaha Ten Kate è chiaramente ridurre il distacco che lo separa dal capoclassifica di casa Ducati. Ripartendo dalla soddisfazione per questi due giorni di test, svolti proprio al TT Circuit Assen. Si tratterà del debutto europeo per la Supersport, ma è anche una spinta in più per fare bene. “Dopo un mese sono tornato in moto. Abbiamo provato tantissime cose e trovato soluzioni, ora attendo l’appuntamento tra due settimane” ha infatti commentato Manzi.

Jorge Navarro, operazione recupero

Non bisogna dimenticare che il valenciano ex Moto2, che certo sta imparando a conoscere la Yamaha YZF-R6, sta ancora accusando i postumi dell’infortunio dello scorso ottobre a Phillip Island. A circa metà marzo il rookie Supersport ha poi risolto il “solito” problema dei piloti, la sindrome compartimentale, provando poi la sua condizione ad Assen. “Ogni volta che sono uscito ho provato qualcosa di diverso, cosa che ci ha aiutato ad accumulare informazioni ed a capire cosa mi piace” ha sottolineato Navarro. “Fare turni più lunghi poi mi ha aiutato, visto che ora la mia condizione è migliorata. Sono ancora in recupero, ma mi sento già meglio rispetto ai primi due round.”

Foto: