MotoGP, Aleix Espargaro: “A Vinales è successa una cosa assurda”

Dopo la competitività mostrata in Qatar, Aleix Espargaro ha faticato in Portogallo: ottavo posto sia nella sprint sia nella gara lunga. A differenza del compagno di squadra, non è riuscito a sfruttare a dovere la sua Aprilia RS-GP. Cercherà di riscattarsi nel prossimo gran premio ad Austin.

MotoGP Portimao, i commenti di Aleix Espargaro

Il pilota catalano ha analizzato così il suo difficile fine settimana all’Autodromo Internacional do Algarve: “Non sono stato competitivo per tutto il weekend – ha detto a Motosan.es – anche se secondo me non è stato un disastro. Ma non sono stato veloce, non mi sono mai trovato bene con la gomma posteriore. In gara non sono partito bene e in curva 7 qualcuno mi ha tamponato forte, alla fine del primo giro ero ventesimo. In verità il mio ritmo non era disastroso, ho fatto diversi giri in 39 basso e ho recuperato tante posizioni. Ho raggiunto il gruppo di Bezzecchi e Quartararo, alla fine con l’ottavo posto ho raccolto dei buoni punti. Penso che il nostro livello fosse essere con le KTM ufficiali, quinto o sesto“.

Espargaro ha anche provato a spiegare quali differenze ci siano state tra lui e Vinales, che invece a Portimao si è trovato a suo agio: “Non avevo grip posteriore e non sono riuscito a sfruttare il mio punto forte, ovvero l’inserimento in curva. Penso sia la prima volta da quando sono in Aprilia che non riesco ad essere veloce in curva, il mio punto forte rispetto a Maverick. Non mi è piaciuta affatto la gomma posteriore e non mi sono sentito bene per tutto il weekend“.

Vinales e Acosta

A proposito di Maverick, ad Aleix è stato chiesto anche un commento sull’incredibile ritiro avvenuto all’ultimo giro a causa della rottura del cambio della sua RS-GP: “Una cosa abbastanza assurda, una sciocchezza. Un peccato, perché avrebbe meritato il podio. Stava facendo la sua migliore gara da quando è in Aprilia, mi dispiace per lui e per il team“.

Un altro tema della gara in Portogallo è Pedro Acosta, che è riuscito a conquistare il suo primo podio in MotoGP. Il rider Aprilia non può che esaltarlo: “Ha fatto una gara incredibile. Assorbe e impara rapidamente guardando la telemetria e gli altri piloti. Domenica ha messo in pista tutto quello che appreso ed è stato molto bravo. Questo fa capire che KTM sta migliorando a un livello bestiale. Il modo in cui lui guida è da numero 1 al mondo, ma la moto lo segue. Nessuno si aspettava che Pedro e KTM sarebbero stati così forti“.

Espargaro e l’incidente Bagnaia-Marquez

Un tema di discussione molto caldo nella domenica di Portimao è stato indubbiamente lo scontro tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, con entrambi caduti in curva 5. Espargaro ha fornito il suo punto di vista: “Alla fine è stato un incidente di gara. Quella è una curva in cui ogni anno succede qualcosa, anche se secondo me Pecco avrebbe dovuto lasciare più spazio. È stato molto aggressivo dopo il sorpasso di Marc. Ci sono momenti in cui è frustrante essere superati, ma non puoi essere così aggressivo e devi lasciare maggiore spazio“.

Giusto non sanzionare nessuno dei due piloti, però Aleix ritiene che Bagnaia abbia più responsabilità di Marquez nell’accaduto. Il dibattito è aperto, anche se ormai lo Stewards Panel si è espresso e quello conta più delle opinioni.

