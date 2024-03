MotoGP, Aleix Espargaro dal sogno all’incubo: nel mirino c’è la gomma

Il grande assente della gara MotoGP in Qatar è stato Aleix Espargaro, che dopo la sprint sembrava essere uno dei favoriti alla vittoria e che invece è arrivato solo 8° al traguardo. Partenza non buona e poi tanta fatica. Qualcosa non ha funzionato a dovere, gli è mancato grip al posteriore e alla fine non è arrivato il risultato che lui e Aprilia si aspettavano. Non ha brillato neppure Maverick Vinales, 10°, ma nel suo caso le difficoltà si erano già viste sabato.

MotoGP Qatar, il rammarico di Espargaro

Il 34enne catalano è molto deluso per come è terminato il suo weekend a Lusail: “Sabato sono andato a dormire sperano che sarebbe stato un grande giorno – ha detto a Motosan.es – uno di quelli che non ce ne sono molti durante l’anno. Avevo buone possibilità, mi sentivo molto a mio agio, ma già dal warmup lap ho notato che la gomma posteriore era ghiacciata. Tutta la gara è stata in incubo, non ho potuto fare praticamente nulla, vediamo se Michelin e il team riescono a capire qualcosa“.

Espargaro ha avuto un problema con il pneumatico posteriore e si aspetta delle risposte sia dalla sua squadra sia da Michelin: “Non posso usare la parola che vorrei utilizzare per definire la gomma – aggiunge – ma non ha funzionato per niente. Sabato andavo come un missile ed ero fiducioso, in gara era ghiaccio, è stato un incubo. Colpa del cambiamento della mia guida? Se me lo dimostrano, lo accetto. Non ho problemi a dire di aver guidato diversamente. Hanno la mia telemetria e se è così… Spero che lo sia, così posso imparare. Non è possibile che sullo stesso circuito sabato girassi in 52.5 e avessi mezzo secondo su Pecco, mentre in gara mi è arrivato 11 secondi davanti. È impossibile“.

Aleix frenato dalla gomma

Aleix non pensa di essere lui la causa della pessima performance domenicale: “In passato alla domenica gareggiavi e se non andava bene ti davano la colpa di non aver avuto buon ritmo. Adesso non è più così, c’è la sprint al sabato e lì avevo dimostrato di essere molto competitivo. In gara la moto sembrava diversa, non è normale che Bagnaia mi arrivi 11 secondi davanti quando ieri l’ho staccato di 2 secondi in due giri dopo averlo superato. C’è qualcosa da capire“.

In effetti, è stato molto sorprendente il fatto che il Capitano dell’Aprilia non sia stato competitivo domenica. In teoria, avremmo dovuto vederlo almeno nel gruppo di testa, poi ovviamente le gare si possono evolvere in qualsiasi modo. Invece fin dal via ha avuto un problema che lo ha limitato pesantemente. Vedremo se emergerà un motivo ufficiale in grado di spiegare la prestazione sotto le aspettative di Espargaro.

Foto: Aprilia Racing