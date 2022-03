MotoGP, Aleix Espargarò: “Marc Marquez è caduto come una bambola”

Aleix Espargarò ha visto cadere Marc Marquez a breve distanza durante il warm-up MotoGP a Mandalika. Il pilota Aprilia era alle spalle del campione di Cervera quando un tremendo highside lo ha sbalzato in aria catapultandolo sull’asfalto, rimediando un ritorno della diplopia pur senza riportare fratture. Ai microfoni di Dazn Aleix non ha nascosto di avere temuto per l’incolumità del connazionale e di “essere stato molto spaventato dalla caduta di Marc“.

La caduta di Marc Marquez

Ritornato ai box il maggiore dei fratelli di Granollers ha raccontato quanto visto alla curva 7, dove Marc Marquez ha riportato un incidente mentre viaggiava a 180 km/h. “Quando Marc è caduto ho avuto molta paura, infatti ho tagliato il gas perché l’ho visto a terra come una bambola e quando sono entrato ai box ho detto alla mia squadra che non avevo mai assistito a una caduta del genere nella mia vita“. Dopo le prime visite mediche tutti hanno tirato un sospiro di sollievo per l’otto volte campione del mondo, ritornato in autodromo per guardare la gara in TV nel suo office.

Nessuno avrebbe mai immaginato che la diplopia ritornasse al momento del viaggio di ritorno in Spagna. “Sono molto felice perché non si è fatto niente di grave, a quanto pare“, ha aggiunto Aleix Espargarò. “Però ero molto spaventato. Ero due secondi indietro e l’ho visto volare. Sabato mattina in quello stesso tratto di pista e nelle qualifiche ho avuto paura per due volte“. In seguito a questi campanelli di allarme Aleix ha chiesto al suo team di apportare una modifica alla molla del freno posteriore della sua Aprilia. L’obiettivo della modifica tecnica era quello di renderlo più rigido ed evitare una perdita di aderenza improvvisa al posteriore, come successo a Marc Marquez.

Ancora una volta il pilota del team Aprilia indica la responsabilità nella gomma Michelin del 2018 utilizzata appositamente ed esclusivamente per il Gran Premio di Mandalika. “La nostra moto, e penso anche quella dei miei colleghi, non è fatta per queste carcasse… Ho messo una molla super rigida perché era molto facile fare highside in entrata di curva, come è successo a Marc nel warm-up“.