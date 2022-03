Nella prima giornata di libere MotoGP in Indonesia Aleix Espargarò conquista un 7° posto nella combinata. Il pilota Aprilia sottolinea come le sensazioni in moto siano completamente diverse rispetto ai test del mese scorso, complice anche una scelta di mescole, a suo dire, non troppo appropriata. Ma ci sono le condizioni giuste per puntare ad un altro buon risultato nel week-end dopo il 4° posto in Qatar.

Bilancio della prima giornata MotoGP

I recenti lavori eseguiti sulla pista indonesiana soddisfano le richieste dei piloti giunte dopo i test invernali. “Per me hanno fatto un buon lavoro. Nella prima parte va un po’ meglio della parte vecchia, è un asfalto nuovo, non è male. Sono preoccupato per le gomme perché è molto difficile competere con una moto davanti a me”. Al termine del venerdì di MotoGP il dato più curioso è non vedere nessuna Honda nelle prime dieci posizioni, a dimostrazione di come gli equilibri possano cambiare da un momento all’altro.

Ad influire sulle prestazioni anche le novità portate dalla Michelin, preoccupata per le alte temperature dell’asfalto che oggi hanno raggiunto i 60°C. “E‘ stata una giornata stressante con tante novità. Hanno portato gomme vecchie, la pista era bagnata al mattino e dovevi essere tra i primi 10. Non è stato facile, ma sono contento di come è andata. Stamattina con gomme da bagnato e da asciutto siamo stati competitivi”.

Aleix Espargarò non approva la linea portata avanti dal fornitore di pneumatici francese, che qui ha portato una gomma del 2018. “La differenza è esagerata. Le moto si sono evolute insieme alla Michelin. Abbiamo abbassato le moto e la geometria, hanno portato gomme di cinque anni fa con carcasse molto dure e la moto è diversa. È così per tutti. La moto slittava molto, temevano che le gomme non durassero su una pista come questa con 65ºC, una cosa che non avevo mai visto”.