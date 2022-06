MotoGP, Aleix Espargarò: la ricetta di Jimenez per dimenticare l’errore

Aleix Espargarò riparte dal Sachsenring, a meno di due settimane da quel tremendo errore che lo sbalzato dal podio e fatto scivolare in quinta posizione. 22 i punti di distacco che lo separano dalla vetta della classifica MotoGP, un gap ancora contenuto quando mancano 11 gare alla fine del Mondiale. La vera arma di attacco è l’Aprilia RS-GP che non solo ha compiuto un decisivo step durante lo scorso inverno, ma anche nelle ultime settimane, fra i test di Jerez e Catalunya, con l’introduzione di novità aerodinamiche, una nuova specifica di motore, la frizione in carbonio, giusto per citare le principali.

Al Sachsenring per dimenticare

La prima sfida sarà psicologica: serve un buon risultato per mettere subito da parte la svista al Montmelò, quando credeva di essere arrivato al traguardo e invece mancava ancora un giro. La pista tedesca riserva qualche spiacevole ricordo per Aleix Espargarò: nel 2018 ha riportato una brutta caduta con conseguente trauma toracico, è rimasto ricoverato in terapia intensiva per oltre due settimane: “Presi un forte colpo alla milza. Purtroppo ti abitui a tutto e finisci per normalizzare gli incidenti“. Al box Aprilia hanno subito metabolizzato l’errore di Barcellona e incoraggiato il pilota di Granollers, ma per superarlo a livello personale serve un buon risultato.

Il titolo MotoGP resta nel mirino

Il titolo MotoGP non è più un sogno, ma un obiettivo che si può centrare. Il suo capotecnico Antonio Jiménez prova a spiegare quanto accaduto nelle ultime fasi del GP di Catalunya: “L’emozione gli ha giocato brutti scherzi. Era una gara lunga e difficile quella che aveva controllato. Ovviamente l’intenzione era quella di vincere, ma c’era riuscito benissimo – ha spiegato a ‘Marca’ -. Sapeva che un secondo posto era un grande risultato perché è l’unica posizione che non abbiamo ancora raggiunto. Immagino che abbia prestato molta attenzione anche alla torre, perché vedeva i numeri dei piloti e sapeva cosa c’era in gioco. Nel circuito Barcellona-Catalunya la L0 è una cosa insolita…“.

Al rientro ai box tutta la squadra si è stretta intorno ad Aleix Espargarò, si vince e si sbaglia tutti insieme. Il risvolto “drammatico” è che sia capitato nella gara di casa, a pochi chilometri da dove è nato e scresciuto. “Sognava di vincere o almeno fare un podio davanti a tutte le persone che sono venute per lui. È stata una giornata fantastica, tutto era perfetto per una grande festa e non è stato così. Quindi incoraggiamolo al massimo e continuiamo a lavorare“. In Germania c’è un solo obiettivo: “Provare a vincere“, ha concluso Antonio Jimenez. “Siamo lì in campionato, vincere ora ci consentirebbe di avvicinarci alla prima posizione“.