Giacca PALERMO by HELD, lo stile “urban” veste l’estate

PALERMO è la giacca in stile “urban” realizzata da Held per vivere le due ruote in estate. Ma capace di proteggere il motociclista anche in caso di freddo, pioggia e vento. Questo grazie alla tecnologia CLIP-IN la quale consente di abbinare, fissandoli alla giacca, altri capi Held scelti fra diversi interni termici e antipioggia.

La giacca Palermo è realizzata in un materiale di seta/tela con piccole parti in pelle e un sottofondo in “Held Armaprotec”. E’ un tessuto tecnico che si basa sulla tecnologia Armalith® (miscela fra Denim e polietilene ad altissimo peso molecolare). “Held Armaprotec” viene utilizzato come sostituto della fibra aramidica. Ha caratteristiche addirittura superiori per quanto riguarda resistenza all’abrasione e allo strappo, traspirabilità, comfort, peso, facilità di lavaggio, sostenibilità e resistenza ai raggi UV.



All’interno della giacca è presente una fodera tessile, ha tre tasche esterne, una tasca interna e una tasca per documenti. Il colletto è morbido e, come la quasi totalità dei capi Held, è dotato della tecnologia Clip-In. Permette di agganciarvi, integrandoli perfettamente nella giacca, altri capi dalle diverse caratteristiche.

Scheda tecnica

E’ dotata di una cerniera di collegamento per poterla agganciare con i vari pantaloni Held. Ha dei protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e sui gomiti. Può essere integrata con un paraschiena certificato EN 1621-2:2014 (opzionale). Disponibile nel colore nero (01) e grigio (70) ha un prezzo al pubblico di euro 249.95 (IVA inclusa)

Materiale: seta/tela con sottofondo di Held Armaprotec. Fodera: fodera in materiale tessile. Caratteristiche: 3 tasche esterne, 1 tasca interna, tasca per documenti, colletto morbido, tecnologia Held Clip-In. Sicurezza: certificato EN 17092, abbigliamento protettivo per motociclisti protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e sui gomiti paraschiena certificato EN 1621-2:2014 (opzionale)

cerniera di collegamento. Colore: nero 01 – grigio 70. Taglie (nero 01 e grigio 70): S , M , L , XL , XXL , 3XL. Taglie (solo nero 01): 4XL , 5XL , 6XL. Prezzo (Listino 2022): 249.95 € (IVA inclusa)