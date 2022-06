Nel warm up Toprak è stato il più veloce davanti a Rea: gli sfidanti andranno all’attacco del leader Mondiale Bautista. La gara sprint è l’occasione propizia, perchè la Ducati potrebbe essere (leggermente…) più vulnerabile sui dieci giri rispetto alla sfida finale del pomeriggio, sulla distanza normale (21 giri). Nei quindici minuti disponibili, con asfalto sui 35 °C (in gara 1 erano 53 °C) Toprak è sceso con decisione sotto la barriera di 1’34”, segnando 1’33″770. Jonathan Rea non è stato da meno, 1’33″969. Alvaro Bautista ha preso due decimi dal turco, ma non è detto che abbia spinto al limite…

Jonathan Rea test di gomma

I Magnifici Tre hanno utilizzato al massimo il warm up restando in pista tutto il tempo, con il chiaro obiettivo di simulare la gara sprint. Jonathan Rea sabato aveva preannunciato che avrebbe messo alla frusta la gomma B, cioè la nuova SCX 0453 utilizzata da Alvaro Bautista in gara 1. “Nel finale mi sembrava molto più a posto di me, noi quella stessa gomma non abbiamo avuto tempo di provarla”. La Kawasaki sabato è partita con la A, cioè la SCX 0452: adeguarsi alla scelta Ducati cambierà le carte in tavola? La risposta fra poche ore.

Toprak, la va o la spacca

Razgtalioglu non ha ancora vinto quest’anno e il ritiro per noie elettroniche in gara 1 lo ha fatto spronfondare a -77 punti da Alvaro Bautista. La giornata di oggi per la Yamaha è campale: la va o la spacca. “Non posso vincere con questa R1″ è stato l’amaro commento di Toprak dopo la battuta a vuoto. Ma è chiaro che sono parole dettate dallo sconforto: il numero 1 ci proverà, eccome.

Alle 11 la Superpole Race

Il programma di Misano entra nel vivo alle 11:00 con la disputa della gara sprint, sull’abituale distanza di 10 giri. Ricordiamo che l’ordine d’arrivo assegna 12 punti (9 al secondo, 7 al terzo e così via) e definisce le prime tre file dello schieramento di gara 2, che oggi è posticipata alle 15:15 per evitare la concomitanza con la F1 a Baku. Sarà interessante vedere se qualche outsider azzarderà la gomma SCQ, cioè la supersoffice che si utilizza in qualifica ma che in condizioni di alte temperature potrebbe essere in grado di coprire l’intera mini distanza.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Foto: Mimmo Maggiali