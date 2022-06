MXGP Germania, dove vedere il GP in diretta TV? Tim Gajser da battere

Il mondiale Motocross è di scena sul tracciato tedesco di Teutschenthal. Si tratta dell’undicesima tappa di una top class che avanza senza respiro, con Tim Gajser pronto a consolidare il primato. Il fuoriclasse sloveno della Honda ha dominato la gara di qualifica e nelle due manche odierne può approfittare delle precarie condizioni fisiche di Maxime Renaux. Il francesino della Yamaha, iridato MX2 in carica, nella gara del sabato è caduto in atterraggio da un saldo, picchiando forte il coccige e dovendo ritirarsi.

Mattia Guadagnini terzo assalto

Sarà un GP importante anche per Mattia Guadagnini, che sta facendo esperienza in MXGP dopo il repentino cambiamento di strategia deciso dalla GasGas. Il 20enne veneto ha lasciato anzitempo la MX2 per abituarsi al ritmo dei grandi campioni della serie principale del Motocross. Domenica scorsa in Francia non ha potuto gareggiare, perchè i medici l’hanno tenuto a riposo dopo la capocciata che Guadagnini ha dato in prove libere. Si riparte quindi dal sesto posto conquistato in Spagna.

Gli orari TV e streaming del 12/06

13:00 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

14:00 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2, Raisport e Rai streaming)

16:00 MX2 Gara 2 (differita Eurosport 2 alle 18:00)

17:00 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2, Raisport e Rai streaming)

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Foto: mxgp.com