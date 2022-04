MotoGP, Aleix Espargarò: “Ho avuto paura. Contratto? Nessuna notizia”

Aleix Espargaró partirà dalla prima fila nel GP del Portogallo, è la seconda volta in questo campionato MotoGP dopo la pole in Argentina. Il pilota Aprilia ha aspettato fino all’ultimo giro delle qualifiche per siglare il suo miglior giro di sabato, un 1’42″235 che lo ha lasciato a soli due decimi dalla pole siglata da Johann Zarco. L’obiettivo è conquistare il secondo successo stagionale con la RS-GP22, a quel punto avrebbe quasi carta bianca al tavolo delle trattative per il rinnovo di contratto.

Aleix Espargarò obiettivo bis

Ha assistito alla Q1 dai box, vedere tanti piloti finire sull’asfalto (Bagnaia, Bastianini, Gardner, Fernandez) ha iniettato una buona dose di ansia prima dell’inizio della Q2. “Ho avuto paura… E’ stata una tensione brutale, è successo tutto molto velocemente. Quando sei ai box e vedi tante cadute… alla fine sai che fai parte del gioco“. Aleix Espargarò ha giocato di prudenza ed esperienza, ha compiuto cinque giri senza pensare al tempo e studiando i tratti di umidità della pista che ancora costellavano il tracciato dell’Algarve. Una caduta può costare cara non solo per il week-end, ma anche per il campionato. E il catalano della Casa di Noale inizia a crederci per davvero.

Leadership MotoGP e contratto

La moto funziona perfettamente su ogni tracciato, il podio di Portimao è un obiettivo abbordabile. “Sono molto felice, queste condizioni per me sono molto complicate. Uno dei momenti più belli della mia vita, senza alcun dubbio, e ci aiuteranno per domani“. Partirà dalla terza finestra in griglia e potrebbe riprendersi la testa del Mondiale MotoGP, dal momento che Bastianini (18°) e Rins (23°) partiranno dalle retrovie. “In questo momento non è troppo importante guidare il campionato, perché è troppo presto, ma è fantastico finire nelle prime posizioni. Enea Bastianini e Alex Rins partono molto indietro in griglia, ma questa è la MotoGP e domani potrebbero lottare in testa alla gara. Certo che la loro gara sarà più difficile della mia, ma vedremo“.

Con questa moto che sembra calzargli come un guanto, Aleix Espargarò può andare molto lontano e avere il coltello dalla parte del manico nella trattativa per il rinnovo di contratto. I colloqui tra il suo manager e Massimo Rivola sono rimandati ai prossimi giorni e il risultato di Portimao potrebbe pesare non poco. “Mi piacerebbe avere notizie, ma non le ho. Sono nella stessa situazione delle settimane precedenti, quindi dovrò andare più veloce per mostrare di nuovo il mio valore“.