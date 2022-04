Motocross Lettonia: Ecco gli orari TV e le dirette streaming del 24/04

Ecco gli orari TV e le dirette streaming previste per il GP Lettonia, sesto atto del Mondiale Motocross di scena sulla sabbia di Kegums. Tim Gajser (Honda HRC) ha vinto quattro dei cinque precedenti GP ed è reduce dalla prima doppietta stagionale messa a segno a Pietramurata. Ma il suo rivale Jorge Prado è in forma: sabato pomeriggio ha vinto la qualifica (qui la cronaca) e sceglierà la migliore posizione al cancello di partenza. Purtroppo perdura l’assenza di Jeffrey Herlings (KTM) iridato in carica fermo dall’inizio per infortunio nel precampionato. Manca anche il vice campione, il francese Romain Febvre (Kawasaki), per l’identico motivo.

La TV dimentica il Motocross

In questa domenica così densa di avvenimenti motoristici non ci sarà spazio in TV per le dirette Motocross. Nè RaiSport tantomeno Eurosport faranno trasmissioni live da Kegums: solo differite, per altro nella giornata di lunedi 25 aprile. L’unico modo per non perdere neanche un secondo di spettacolo è abbonarsi a MXGP-TV.com, la piattaforma ufficiale del Motocross. In streaming saranno disponibili tutte le qualifiche, le gare di contorno e ovviamente le quattro gare mondiali di domenica 24 aprile, per MXGP e MX2. Su Corsedimoto.com, come sempre, troverete (gratis) le highlights delle due gare.

Il programma di domenica 24 aprile 2022

08:45 EMX Open Gara 2

10:30 EMX125 gara 2

12:15 MX2 Gara 1 (Eurosport2 differita 25/4 ore 08:30

13:15 MXGP Gara 1 (Eurosport differita 25/4 ore 09:00 RaiSport differita 25/4 ore 16:30)

15:10 MX2 Gara 2 (Eurosport2 differita 25/4 ore 09:30)

16:10 MXGP Gara 2 (Eurosport 2 differita 25/4 ore 10:00 RaiSport differita 25/4 ore 17:30)

La classifica del Mondiale

1. Tim Gajser (SLO, HON) 236 punti; 2. Jorge Prado (ESP, GAS) 203; 3. Maxime Renaux (FRA, YAM) 184; 4. Jeremy Seewer (SUI, YAM) 160; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM) 141; 6. Brian Bogers (NED, HUS) 126; 7. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET) 126; 8. Ruben Fernandez (ESP, HON) 125; 9. Alberto Forato (ITA, GAS) 94; 10. Jed Beaton (AUS, KAW) 82.