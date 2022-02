MotoGP, Aleix Espargarò fuoripista: “Il mio sogno? Fare il ciclista”

Aleix Espargarò correrà la sesta stagione MotoGP con i colori Aprilia. Un solo podio con la Casa di Noale, il suo sogno non è vincere il Mondiale...

11 stagioni e poco più in MotoGP per Aleix Espargarò che, insieme ad Andrea Dovizioso, rappresenta la coppia di veterani in griglia. Un solo podio con Aprilia in cinque anni, gli ultimi sviluppi del prototipo di Noale spingono a considerare un ulteriore rinnovo di contratto. Del resto ora che c’è il connazionale Maverick Vinales la squadra può procedere a vele spiegate. Nei test invernali la RS-GP22 ha dimostrato segni di progressione, ma saranno le gare a decretare quanto consistente sia il miglioramento tecnico.

Aleix Espargarò, alla pari di altri piloti MotoGP, usa la mountain bike come allenamento. Ma l’alfiere di Granollers ha un rapporto ombelicale con la bici, tanto da farsela tatuare sulla gamba, da partecipare a gare di livello nazionale e oltre. Si allena con ciclisti professionisti e pochi giorni fa si è diretto all’Andalucía Bike Race by Garming. Peccato si sia dovuto ritirare per uno stato influenzale e per non compromettere l’inizio del Mondiale a Losail.

Il sogno di Aleix

In un’intervista per il canale YouTube ‘El Pinganillo’, il pilota Aprilia ha lasciato dichiarazioni di amore per il ciclismo. “Seguo le gare attraverso tutte le applicazioni, ogni sera guardo i video riassuntivi, le interviste“. Fino al 2020 sembrava in procinto di lasciare la MotoGP per dedicarsi definitivamente alla mountain bike. La RS-GP stentava in pista, Aleix non si divertiva e i momenti di tensione ai box non mancavano. “Tutto è nato perché in Aprilia non andava come mi aspettavo, non stavo migliorando la moto e sentivo frustrazione… Ho deciso di rimandare per aspettare l’Aprilia, ma eravamo davvero vicini“.

Nelle prossime settimane Aprilia e il pilota catalano decideranno se firmare un contratto annuale o biennale. Potrebbe essere l’ultima firma nel Motomondiale, poi Aleix Espargarò potrà dedicarsi definitivamente alla sua grande passione. “Ora che siamo su un canale di ciclismo e tanti tifosi della MotoGP non mi ascoltano, se mi chiedete cosa preferisco… Esordire con i professioni o vincere nel Mondiale… Corro da tanti, non mi interessa se non vinco, vorrei tentare il mio sogno: fare il ciclista e correre nel World Tour. Ho 32 anni e non so cosa accadrà in un futuro non molto lontano. Non è mai troppo tardi“.

