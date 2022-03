MotoGP, Aleix Espargarò e lo psicologo: “La testa è importante”

Tra i piloti della MotoGP e non solo si parla sempre più spesso di psicologo dello sport. Sono in tanti ad affidarsi all’aiuto di un esperto di psicologia per gestire al meglio le emozioni e la pressione di un campionato che ti costringe ad essere sempre al limite, sia dal punto di vista fisico, che tecnico e mentale. Maverick Vinales ha ammesso di ricorrervi, anche Fabio Quartararo ha avuto bisogno di dialogare con uno “strizzacervelli” e Aleix Espargarò ne ha uno sin dall’età di 15 anni, “dal mio primo anno in campionato“.

Vinales e lo psicologo dello sport

Nei giorni scorsi Vinales ha respinto le voci di chi lo indica come un pilota fragile, soprattutto quando si parla della sua esperienza in Yamaha. Non può nascondere certe arrabbiature inutili durante alcuni week-end: “Non puoi fingere di non avere sentimenti, un pilota non è un robot… Abbiamo tutti i nostri problemi“. Il gesto estremo di frustrazione risale allo scorso anno, quando al Red Bull Ring ha rischiato di mettere a rischio uno dei motori a disposizione per la sua M1. Da lì la decisione di tenerlo “in panchina” per un turno e di rescindere il contratto con la Casa di Iwata. In Aprilia ha trovato un ambiente più familiare e sembra aver costruito un gruppo affiatato che comprende un coach, un personal trainer, un fisioterapista e lo staff di tecnici e meccanici, psicologo dello sport compreso.

MotoGP e psicologia

Non è certo una scelta inconsueta, anche il più esperto compagno di box Aleix Espargarò ha ammesso di consultare a volte un esperto di psicologia. “Soprattutto nel 2018 e nel 2019 ho fatto molti incontri con lui tramite Zoom e sono andato con lui anche a Barcellona per lavorare in un’università sportiva. Mi ha aiutato molto. Ora non lo uso più regolarmente, ma solo quando ho dei dubbi“. Non significa avere problemi mentali, ma si tratta di un aiuto per capire come strutturare la vita in modo diverso. “Lo trovo davvero utile perché ti dà la prospettiva dall’altra parte“. Il fattore psicologico è divenuto importante quanto una corretta dieta per prestare attenzione alla forma fisica e avere una mente sana in corpo sano. “La testa è la parte più importante del nostro corpo e la nostra vera forza – ha concluso il pilota di Granollers -. Ecco perché me ne prendo cura“.