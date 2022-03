Il Campionato Italiano Velocità scatterà il prossimo week-end dal Misano World Circuit, dove oggi sono state presentate anche le serie Yamaha R7/R3. Il tricolore sarà finalmente aperto al pubblico, dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia. Il responsabile Simone Folgori ci presenta il tricolore 2022.

“Il CIV riparte con alcune novità e tante conferme. La Superbike aveva già cambiato il suo regolamento lo scorso anno e sta continuando a crescere in qualità e numero di partecipanti. Poi abbiamo la Moto3 con il nuovo motore 450, la Supersport 600 che introduce la nuova configurazione mondiale Next Generation e prevede con 2 classifiche distinte, la conferma della PreMoto3 e della 300. Ci saranno dunque tante novità tecniche ed un livello di piloti molto alto”.

Tra i presenti ci sono anche numerosi piloti di MotoE.

“Molti alternano la partecipazione al CIV e ad un mondiale e per noi è un percorso consolidato. Non vediamo l’ora che i nostri ragazzi prendano il volo per le categorie più grandi”.

Chi sono i giovani da tenere d’occhio?

“Tutti i ragazzi che fanno parte del progetto Talenti Azzurri, che saranno impegnati in PreMoto3, Moto3, 300 e 600. Sono oltre 20 ragazzi quindi è difficile nominarne solo uno. Non è stato facile selezionarli perché c’erano tanti ragazzi talentuosi. I Talenti Azzurri hanno dai ai 12 ai 18 anni il percorso da fare è lungo ma cerchiamo di aiutarli nella loro crescita”.

Si rafforza il legame tra FMI e Yamaha

“Yamaha è la moto principale di tutti i trofei e viene utilizzata da tantissimi piloti. La collaborazione è molto ampia e si fortifica nel CIV perché i motori delle Moto3 e PreMoto3 ora sono esclusiva Yamaha”.

Come si può seguire il CIV da casa?

“La Federazione Motociclistica Italiana è la prima federazione al mondo ad avere una piattaforma TV, Federmoto TV, e la stiamo lanciando in questi giorni. Stiamo crescendo molto a livello sportivo ma anche dal punto di vista della comunicazione e non ci fermiamo”.

Gli eventi – live oppure on-demand – per la prima volta saranno a pagamento, gratis per i tesserati FMI.

Nella foto, di Marzio Bondi, Simone Folgori con il managing director del MWC Andrea Albani.

