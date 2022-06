MotoGP, Aleix Espargarò black-out: “Nel box non sapevo dove fossi”

Aleix Espargarò ritrova il sorriso dopo l’errore commesso nell’ultima gara di MotoGP al Montmelò. Ha festeggiato il secondo posto al penultimo giro, non accorgendosi che ne mancava ancora un altro prima della bandiera a scacchi. Nel corso del programma “El Hormiguero” il pilota Aprilia è stato tallonato sull’argomento: “E’ stato un errore grave. Sono stato davvero male, ero secondo davanti a tutto il pubblico di casa. Ho iniziato a piangere, vergognandomi molto. Sono arrivato al box e non sapevo dove fossi“.

La beffa del Montmelò

Il podio nella gara in Catalunya aveva un valore particolare per Aleix Espargarò, nato e cresciuto a pochi chilometri di distanza da questo circuito. Una vittoria avrebbe coronato il sogno di una vita, ma Fabio Quartararo non era più raggiungibile già dopo il primo terzo di gara. Il maggiore dei fratelli Espargarò ha voluto prendere alle lettere i suggerimenti dei tecnici di Noale e della Michelin che invitavano a gestire le gomme nei primi giri. Se avesse avuto il coraggio di spingere da subito forse tutto sarebbe finito diversamente. In questa stagione MotoGP ha ottenuto una vittoria e quattro podi che valgono il secondo posto in classifica. In caso di vittoria avrebbe festeggiato “con la squadra, poi pizza o sushi con i miei figli e mia moglie, sono un ragazzo noioso“, ha scherzato il pilota Aprilia.

Polemiche nel paddock MotoGP

Aleix Espargaró è uno degli sportivi spagnoli maggiormente apprezzati in questo momento, forte anche dei risultati che sta inanellando in MotoGP. E’ stato il protagonista di una nuova puntata di “La Caja de DAZN”, dove non ha nascosto un certo rimorso per alcune polemiche passate, anche se fa notare che una parte dell’ambiente non ha contribuito a diffondere una buona immagine di lui. “Me ne pento un po’, ho sbagliato e mi dispiace. Con il senno di poi, ora che sono più calmo, sto male perché è stata data un’immagine di me che non è vera. Non ho mai mancato di rispetto nessuno“. Non fa nessun nome in particolare, ma probabilmente si riferisce alle diatribe verbali con Alex e Marc Marquez, giusto per citare quelle più recenti, che avrebbero atteso la sua scia per fare il tempo. “Dico sempre quello che penso e a volte questo mi rende bianco o nero, o ti amano o ti odiano. Se ho tante persone che mi vogliono bene, tanti followers nonostante i miei pochi successi, è perché sono sempre stato trasparente“.