MotoGP, Aleix Espargarò: “Ho esagerato con Marc Marquez”

A quasi 33 anni di età Aleix Espargarò vive il suo miglior periodo in carriera: tre podi e una vittoria in questa stagione MotoGP, un 2° posto in classifica che lascia pregustare obiettivi prestigiosi. Il pilota di Granollers non è un tipo da passare inosservato, sempre molto attivo e critico in Safety Commission e nei confronti dei rivali, come di recente capitato con Alex e Marc Marquez. Non manca di rispondere agli haters sui social, in ogni caso sa far parlare di sé. Ma da qualche mese a parlare sono i suoi risultati, oltre che il tira e molla sul rinnovo di contratto con Aprilia.

Assalto alla leadership MotoGP

Aleix Espargarò ci crede nel titolo MotoGP e indica in Fabio Quartararo l’unico e vero rivale. “Gli altri non li vedo così costanti e veloci. Alcuni sono più veloci, altri più costanti, ma nessuno è più veloce e costante insieme“, spiega il pilota Aprilia a ‘Marca’. “Pecco (Bagnaia) è velocissimo, ma per ora non è costante, le Suzuki sono costanti, ma penso che non siano veloci come noi. Fabio è l’uomo da battere“. Si gode questo momento senza precedenti per la sua carriera e per Aprilia, con la speranza di avere finalmente un contratto entro le prossime due settimane. “Spero che la squadra continui con Maverick e con me, penso che la continuità paga molto“.

Aleix a ruota libera

In caso di firma saranno gli ultimi due anni di Aleix Espargarò in MotoGP e vorrebbe lasciare un segno anche per i risultati, oltre che per il suo modo di essere. Molte volte è balzato alle cronache sportive per certe dichiarazioni più che per le prestazioni. E’ il suo modo di essere semplice, sincero e diretto. “A volte può non piacere, ma sono orgoglioso di quello che sono, anche se essere così diretto può creare dei problemi. Ma lo dico in faccia quello che penso… È vero che a volte bisogna essere più politicamente corretti, ma stiamo standardizzando troppo tutto e questo non mi piace“.

La disputa con Marquez

In certe occasioni ammette di avere esagerato, ma non sente di aver mancato di rispetto a qualcuno. Come nella recente vicenda dei fratelli Marquez che attendevano la sua scia… “Ammiro tanto Marc, ma io ho criticato due casi specifici e non me ne pento. Penso che in entrambi i casi, dal mio punto di vista, non si siano comportati bene. È vero che proprio nel caso di Marc ho esagerato. Ammetto che mi sono superato perché quello che ha fatto lui (seguire una scia) l’ho fatto anche io e molte più volte di lui. Ma io sono lontano mille miglia da lui, sono rimasto molto scioccato che l’abbia fatto e in quel momento ho detto quello che pensavo. Credo di non avergli mancato di rispetto e di aver dato la mia opinione, ma, col senno di poi, sono andato troppo oltre con Marc perché l’ho fatto tante volte“.