MotoGP, Aleix Espargarò a rischio: contusione bilaterale, notte di speranza

Aleix Espargarò partirà dalla sesta piazza in griglia a Silverstone, ma sicuramente è l’eroe del giorno. Dopo la rimonta di Assen il pilota Aprilia dimostra di che pasta è fatto: nelle FP4 rimedia un brutto incidente, per alcuni secondi resta sull’asfalto e viene portato via in barella. Dopo diversi metri si rimette in piedi sulle sue gambe, sale in scooter e si dirige verso il Centro medico del tracciato, dove ad attenderlo ci sono Massimo Rivola e il dottor Angel Charte, responsabile medico del Campionato del Mondo.

Aleix Espargarò eroe del giorno

I primi accertamenti scongiurano il rischio di fratture e problemi cerebrali, Aleix Espargarò accusa solo un forte dolore ai calcagni che lo costringe a saltare l’ultimo turno di libere. Stringe i denti, fa adattare gli stivali per avere una calzata più confortevole, scende in pista per il Q2 della MotoGP. Non poteva accontentarsi della 12esima piazza, ogni posizione guadagnata sarebbe stata preziosa e alla fine riesce a conquistare un ottimo sesto posto. In seconda fila, per ironia della sorte, ci saranno anche i diretti contendenti Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia. Sarà una notte di ghiaccio e riposo per Aleix, che continua a sognare di tagliare punti a Fabio Quartararo. In caso di dolore ricorrerà a infiltrazioni, seppure sia considerato ‘fit’ domani sarà un difficile risveglio per il pilota Aprilia che dovrà affrontare ben 20 giri.

La diagnosi dopo l’incidente

Aleix Espargaro ha subito un enorme highside durante le prove libere MotoGP del sabato, dopo aver perso il posteriore della RS-GP a 180 km/h. Fino ad un minuto dalla bandiera a scacchi aveva firmato un nuovo record del circuito e conquistato la pole, ma poi Johann Zarco ha superato tutto e tutti, seguito da Maverick Vinales e Jack Miller. L’importante è non aver riportato gravi conseguenze fisiche che potessero impedirgli di partecipare al GP di domani. “Esame neurologico e toraco-addominale con risultati normali. Contusione bilaterale di entrambe le caviglie, con maggiore incidenza nella caviglia destra – ha spiegato il dott. Charte -. Contusione calcaneare, radiologia negativa. Trattamento antinfiammatorio e analgesico”.

Il commento di Guintoli

Il pilota di Granollers sa di giocarsi la più grande occasione della sua vita, mai come in questo momento ha delle ottime carte da calare sul tavolo. Ha fatto vivere attimi di paura dopo l’incidente alla curva 12, momenti emozionanti quando ha tentato il time attack finale nelle qualifiche. “La violenza dell’incidente, il modo in cui è stato sbalzato giù dalla moto, è stata paurosa“, ha commentato Sylvain Guintoli a BT Sports. “Riusciva a malapena a salire sulla moto. Ecco cosa può fare l’adrenalina. Questi ragazzi, questi motociclisti, questi umani hanno la capacità di scavare in profondità e dimenticare il dolore… Nonostante fosse in enorme disagio, ha fatto la performance della sua vita. Per vincere un Mondiale devi mettere tutto insieme e per questo Aleix è una seria minaccia“.