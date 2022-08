15:51 – Il poleman è Johann Zarco in 1’57″7, in prima fila Maverick Vinales e Jack Miller. In seconda fila il trio Quartararo, Bagnaia e Aleix Espargarò. In terza fila le Ducati Desmosedici di Bezzecchi, Bastianini e Martin. 10° Luca Marini.

15:50 – Aleix Espargarò eroe del giorno: 1’57″966 e conquista il best lap, ma dalle retrovie arrivano tanti caschi rossi…

15:43 – Quartararo poleman provvisorio in 1’58″2, Miller e Vinales inseguono a breve distanza.

15:40 – Jorge Martin al comando davanti a Vinales, Bagnaia, Bezzecchi e Bastianini, 11° Quartararo.

15:36 – Aleix Espargarò scende in pista per capire le condizioni del piede. E’ il momento della verità per il pilota Aprilia in lotta per il Mondiale. Dai box Aprilia fanno sapere che il pilota avverte dolore ad entrambi i piedi.

15:35 – Tutto pronto per il Q2, fra quindici minuti conosceremo il nome del poleman di Silverstone. Quartararo subito in pista.

15:30 – Grande calca di fotografi all’esterno del box di Aleix Espargarò. Il pilota di Granollers proverà a scendere in pista con la sua Aprilia RS-GP. E’ secondo nel Mondiale e non può concedersi di accontentarsi del 12° posto in griglia.

15:27 – Accedono al Q2 Bastianini e Bezzecchi, con il pilota del team VR46 che segna il suo miglior crono all’ultimo tentativo del Q1. Partiranno dalla quinta fila Oliveira, Binder, Di Giannantonio. 20° Franco Morbidelli, ultimo Andrea Dovizioso.

15:25 – Binder 2° e soffia il posto per il Q2 al compagno di box Oliveira.

15:20 – Bastianini e Oliveira al comando, seguono Morbidelli, Bezzecchi e Binder. Nulla da fare per Andrea Dovizioso che gravita nelle ultimissime posizioni.

15:18 – Enea Bastianini balza al comando in 1’58″8. Caduta di Alex Marquez.

15:15 – Stanno lavorando sullo stivale di Aleix Espargarò per consentirgli una calzata più comoda dal momento che il piede si è gonfiato.

15:10 – Bastianini e Di Giannantonio subito in pista per la prima manche delle qualifiche.

15:08 – Aleix Espargarò avverte ancora un dolore lancinante al piede. Il dottor Charte cerca di trattarlo con delle infiltrazioni per permettergli di scendere in pista per il Q2. A ridosso della qualifica deciderà se scendere in pista, nella peggiore ipotesi partirà 12°.

15:05 – Pochi minuti al via del Q1 a Silverstone. Enea Bastianini dovrà sfoderare una prova di maturità per non rischiare di scendere dal gruppo di vertice.

La cronaca delle FP4

15:00 – L’ultima sessione di libere si chiude con Johann Zarco davanti a tutti in 1’59″0 davanti a Maverick Vinales e Jack Miller. I primi tre sono raccolti in appena un decimo di secondo. 4° Oliveira davanti a Quartararo, Martin, Rins, Bezzecchi, Binder, Mir.

14:58 – Aleix Espargarò ritornerà in pista per le qualifiche MotoGP di Silverstone. Ritorna nel motorhome per cambiarsi la tuta e ripartire! Qui le immagini dell’incidente.

14:55 – Le radiografie danno esito negativo, ma Aleix Espargarò è molto dolorante. Si stanno valutando altri accertamenti. Il dott. Angel Charte: “Non ci sono problemi cerebrali, ma avverte dolore alla gamba destra“.

14:50 – La top-10 provvisoria delle FP4: Miller, Oliveira, Quartararo, Zarco, Bezzecchi, Binder, Vinales, Martin, Rins e Mir.

14:47 – Aleix Espargarò dista 21 punti dalla vetta della classifica. Saltare le qualifiche potrebbe fortemente compromettere questa stagione a dir poco esaltante.

14:44 – Aleix cammina da solo ma deve andare al Centro medico, ad attenderlo c’è l’a.d. Massimo Rivola. Nel paddock anche sua moglie Laura.

14:42 – Intanto nelle FP4 Jack Miller è al comando in 1’59″1 davanti a Miguel Oliveira e Fabio Quartararo.

14:38 – Incidente di Aleix Espargarò alla curva 12! Il pilota Aprilia rimedia una brutta caduta e per lui il turno di libere è finito qui. Dubbi sulle sue condizioni di salute, una brutta tegola per Aleix che è in corsa per il titolo MotoGP.

14:30 – In casa Ducati si continuano ad effettuare prove di aerodinamica. Le alette del “drago” comparse nella giornata di ieri sul codone delle moto di Enea Bastianini e Jorge Martin, continuano a comparire anche sulle Desmosedici di Jack Miller, Johann Zarco e Luca Marini.

Riepilogo delle FP1-2-3 MotoGP a Silverstone

Il campionato del mondo di MotoGP volge alla sua 12esima tappa stagionale. Sul circuito di Silverstone vanno in scena le Qualifiche della classe regina, con l’Aprilia di Aleix Espargarò che va subito forte nella combinata delle FP1-2-3 e firma il miglior crono in 1’58″254. Distaccato di appena 28 millesimi è Jorge Martin che sembra super concentrato in questo fine settimana inglese, dove deve dimostrare di meritare la sella del team Ducati factory. Alle spalle i colleghi Ducati Jack Miller e Johann Zarco, 7° Pecco Bagnaia, 9° Luca Marini.

Accesso diretto alla Q2 anche per Maverick Vinales che conferma i buoni propositi di Assen e si ritrova 5° a tre decimi dal compagno di box. Tra i primi dieci anche Fabio Quartarararo e le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Dovranno passare per il Q1, invece, Bezzecchi, Bastianini, Morbidelli e le quattro Honda. Il marchio dell’Ala dorata sembra avviarsi verso un altro week-end in salita senza Marc Marquez, in attesa di averlo ai box in Austria per seguire il lavoro di sviluppo della RC213V.

La terza sessione di prove libere ha fatto registrare qualche scintilla tra Aleix Espargaró e Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati era in un giro veloce ed ha incrociato il pilota Aprilia all’uscita di una curva, provocando le lamentele rabbiose dell’italiano. Ma alla fine del turno Pecco e Aleix si sono subito chiariti. La sessione di qualifiche MotoGP scatterà alle 15:10 (ora italiana, le 14:10 in Inghilterra).