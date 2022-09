MotoGP, Alberto Giribuola saluta Ducati: la conferma di Paolo Ciabatti

Ducati pensava di arrivare a Misano con tutti i programmi ben delineati in vista della stagione MotoGP 2023, ma non aveva preventivato l’addio di Alberto Giribuola. Nei giorni scorsi i vertici di Borgo Panigale hanno ufficializzato il passaggio di Enea Bastianini nel team factory per il prossimo anno, dove prenderà il posto lasciato libero da Jack Miller. Jorge Martin resterà in Pramac Racing almeno per un altro campionato, poi potrebbe valutare altre offerte e già si parla di un’ipotesi Yamaha, qualora non dovesse arrivare il rinnovo di Franco Morbidelli.

Il direttore sportivo di Ducati Corse, Paolo Ciabatti, commenta la decisione di promuovere Bastianini nella squadra factory. “Volevamo aspettare le due gare di agosto prima di una fare un quadro della situazione con Dall’Igna, Domenicali e Tardozzi. Ci siamo ritrovati dopo il GP d’Austria, non è stato facile, sia Enea che Jorge sono due piloti forti, hanno influito sicuramente le tre vittorie di Bastianini che sono un risultato eccezionale. Ma come detto abbiamo garantito stesso trattamento economico e tecnico. Volevamo che venissero qua a Misano con la mente sgombra da altri pensieri“.

Giribuola lascia il box Ducati

Nelle ultime ore circola la voce che Alberto Giribuola, capotecnico di Enea Bastianini dal suo esordio in MotoGP ed ex braccio destro di Andrea Dovizioso in Ducati, approderà in KTM. Una notizia che viene confermata da Paolo Ciabatti, con i vertici aziendali che dovranno nominare una nuova figura da affiancare al neo arrivato pilota romagnolo. “E’ vero che Alberto ha preso un’altra strada, ci dispiace, ma fa parte del lavoro. Stiamo facendo le dovute valutazioni per stabilire quale sia il miglior assetto per Enea nella prossima stagione MotoGP“. Ancora una volta la Casa di Mattighofen infligge un “colpo basso” ai cugini europei, desiderosa di portarsi al livello dei big in tempi brevi, anche investendo sul fattore umano. Previsto l’ingresso in KTM di nuovi ingegneri provenienti dalla F1 per intensificare il lavoro di sviluppo sulla RC16 e in particolare sull’aerodinamica.

Foto: MotoGP.com