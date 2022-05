MotoGP al Mugello, come arrivarci ed i biglietti rimasti

Il Motomondiale si appresta a vivere un evento magico. Su un tracciato apprezzato da tutti, ma chiaramente emozionante soprattutto per tutti gli italiani. Dalla MotoGP alla Moto2, dalla Moto3 alla MotoE, senza farsi mancare i piccoli della Red Bull Rookies Cup. L’Autodromo del Mugello si prepara ad accogliere un gran numero di tifosi, pronti a tornare in massa sul mitico impianto toscano dopo due anni di pandemia. Vediamo come arrivarci in auto, gli orari delle navette ed i biglietti rimasti.

Come entrare

Per chi invece dovesse raggiungere il Mugello in auto, ci sono più accessi. Ben 21 parcheggi disponibili dagli ingressi Palagio e Scarperia, cinque invece quelli garantiti per chi arriva da Borgo San Lorenzo.

Navette dalle stazioni ferroviarie

Per chi non volesse usare l’auto ma i mezzi pubblici, ci sono collegamenti dedicati per i giorni 28 e 29 maggio, ovvero le giornate di maggiore affluenza. È possibile raggiungere il Mugello partendo dalla stazione di Borgo San Lorenzo o da quella di San Piero a Sieve. Anche se la prima rimane la più indicata per il maggior numero di collegamenti a disposizione. Andiamo con ordine, ecco le possibilità.

Dalla Stazione FS di Borgo San Lorenzo

Sabato 28 maggio. Servizio navetta con autobus da 29 posti, orari 8:00-13:00 e 15:00-20:00. Percorso: dalla stazione FS di Borgo San Lorenzo al Bivio per Figliano. Il percorso è di 2.6 km, tempo di percorrenza indicativo di 4 minuti.

Domenica 29 maggio. Servizio navetta con 4 autobus da 29 posti, orari 8:00-13:00 e 15:00-20:00. Percorso: dalla stazione FS di Borgo San Lorenzo al Bivio per Figliano. Il percorso è di 2.6 km, tempo di percorrenza indicativo di 4 minuti.

Dalla Stazione FS di San Piero a Sieve

Sabato 28 maggio. Servizio di circolare con 1 bus da 29 posti, orari 8.00-10.00 e 16:00-22:00. servizio di circolare svolto con 1 bus da 29 posti. Percorso: Stazione Fs di San Piero a Sieve – Rotonda Coltelli – Centro Commerciale – Arrabbiata – Palagio – Via Dante/Via Boccaccio – Rotonda Coltelli – Stazione Fs San Piero a Sieve. Il percorso di andata è di 8.5 km, tempo di percorrenza indicativo di 11 minuti. Il ritorno è di 7.7 km, tempo di percorrenza indicativo di 11 minuti.

Domenica 29 maggio. Servizio di circolare svolto con 1 bus urbano da 42 posti, orari 8:00-12:00 e 15:00-19:00. Percorso: Stazione Fs San Piero a Sieve – Rotonda Coltelli – Rotonda Ferrari – Stazione FS San Piero a Sieve. Il percorso è di 5.8 km, tempo di percorrenza indicativo di 8 minuti, sia per l’andata che per il ritorno.

I biglietti

Ormai siamo a ridosso dell’evento al Mugello, molti posti tra Tribune e Prato sono ormai esauriti. Ma c’è ancora qualche ultima possibilità per partecipare al Gran Premio MotoGP d’Italia. Come ad esempio due abbonamenti, ovvero Prato per tre giorni a 150 euro, due giorni a 122 euro, con disponibilità di riduzioni nonché offerte per donne e junior. Discorso valido anche per la sola domenica 29 maggio, a partire da 90 euro per poi scendere in base alle riduzioni previste. Tutti i biglietti rimasti sono disponibili su Ticketone.it. Non manca anche una bella opportunità per chi arriva su due ruote: garantito l’accesso gratuito al Prato per tutte le moto di cilindrata superiore a 100cc (regolarmente omologate), fino ad esaurimento posti.

Foto: mugellocircuit.com