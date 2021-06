MotoGP, Agostini: “Valentino Rossi, il tempo non si può battere!”

Giacomo Agostini rinnova il suo appello a Valentino Rossi affinché rinunci alla MotoGP. "I fan sono malinconici, credo poco nei miracoli".

Valentino Rossi ha rimediato un altro duro colpo nel week-end MotoGP ad Assen. Una solta top-10 nelle prime nove gare sono un bilancio piuttosto convincente per decidere di chiudere la carriera, salvo un colpo di coda con Ducati nel suo team Aramco VR46. Da tempo una leggenda del suo calibro come Giacomo Agostini lo invita a dire addio alle corse motociclistiche e rassegnarsi allo scorrere del tempo. “Credo poco nei miracoli. Io stesso, come molti altri atleti, ho imparato nella mia carne che non c’è niente da fare contro il tempo della vita. Puoi accelerare quanto vuoi, ma lui va sempre più veloce di te“.

Rossi tra ammirazione e nostalgia

La classe regina è cambiata a sua volte nel tempo. I piloti si allenano costantemente sul fisico, non basta solo studiare i dati. Sanno adattarsi alle nuove gomme, non sanno cosa significhi scendere in pista con le Bridgestone. L’ostinazione non è una carta vincente in MotoGP. “Dopo la sua spettacolare vittoria al Sachsenring, ho parlato con Marc Márquez – racconta Giacomo Agostini a ‘La Repubblica’ -. E gli ho mostrato la mia ammirazione per quello che ha fatto e per come si è comportato nella sua lunga convalescenza… E, curiosamente, ha espresso la sua ammirazione per Valentino Rossi, perché gli sembra incredibile che continui a gareggiare nonostante non abbia nemmeno toccato i primi 10 posti domenica“.

Una decisione verrà presa nel mese di luglio, ma sono in tanti a sperare in un altro anno di contratto. Compreso il suo gruppo di amici più ristretti e fedeli. “Luglio è arrivato e siamo tutti in attesa. Può decidere quello che vuole, se lo è guadagnato, ma di solito parlo con i suoi follower, con i suoi fan, e ora non sono contenti. Li aveva abituati male, ha sempre vinto, avuto successo. Ma ora i tifosi sono malinconici – ha concluso il 15 volte campione del mondo -. Normale“.