MotoGP, KTM Factory e Tech3 svelano insieme i programmi 2022

Presentazione congiunta per KTM Factory, con Binder e Oliveira, ed il suo team satellite Tech3, con i rookie Gardner e Fernández. Ecco quando.

Sempre più completa la lista delle presentazioni che hanno come protagoniste le varie squadre MotoGP. È il turno anche di KTM, che alzerà i veli sulla sua stagione 2022 in un evento congiunto con il suo team satellite Tech3. Fine mese, ovvero tra nemmeno una settimana, per vedere i colori delle RC16 e per la presentazione ufficiale di tutti i piloti. L’evento è programmato per il 27 gennaio alle ore 10:00, come per tutti online e visibile su KTM.com e sui canali social di KTM Factory Racing e KTM Official.

Dalla doppia conferma nella squadra ufficiale al doppio rinnovamento nella struttura di Hervé Poncharal. Brad Binder e Miguel Oliveira sono gli uomini di punta della casa di Mattinghofen, chiamati quindi a dimenticare il 2021 ed a compiere un bel passo avanti quest’anno. In Tech3 approdano invece Remy Gardner e Raúl Fernández, la coppia di successo di Aki Ajo in Moto2. Con il campione in carica però attualmente acciaccato dopo l’infortunio rimediato di recente, non una buonissima notizia con i test ormai molto vicini…

Le date di presentazione

Gresini Racing: 15 gennaio, ore 11:00

WithU Yamaha RNF Team: 24 gennaio, ore 16:00

KTM Factory e Tech3 KTM: 27 gennaio, ore 10:00

Pramac Racing: 2 febbraio

Monster Energy Yamaha MotoGP: 4 febbraio, ore 8:30

Team Suzuki Ecstar: 4 febbraio

Ducati Team: 7 febbraio (31 gennaio anteprima Desmosedici)

Repsol Honda Team: 8 febbraio

LCR Honda: 9 febbraio, 10:30 (Márquez)-12:00 (Nakagami)

VR46 Racing Team: ?

Aprilia Racing: ?

Foto: KTM Images