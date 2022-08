MotoGP 2022, classifica piloti e costruttori dopo la gara in Austria

Pecco Bagnaia si aggiudica il Gran Premio d’Austria e mette a segno la terza vittoria consecutiva in MotoGP, la quinta in questa stagione 2022. Il pilota della Ducati si è messo in testa alla gara sin dalla prima curva e ha martellato per tutti i 28 giri, difendendosi dagli attacchi di Jack Miller senza troppi problemi. Magistrale la prestazione di Fabio Quartararo che, dopo aver perso qualche posizione alla partenza, ha recuperato fino a risalire sul secondo gradino del podio. 3° Jack Miller che approfitta di una caduta nel finale di Jorge Martin.

Aleix Espargarò resta 2° in classifica ma i punti di distacco dalla leadership di classifica lievitano a 32. Alle sue spalle inizia a sentire anche il fiato sul collo della Ducati di Bagnaia che dista appena 12 punti. L’unica Honda in zona punti è quella di Pol Espargarò che chiude 14° al Red Bull Ring, ma in casa HRC prosegue il momento negativo in questa stagione MotoGP. Fra meno di due settimane si ritorna in pista a Misano, gara di casa per i piloti italiani che faranno di tutto per centrare il massimo risultato. Per Pecco Bagnaia potrebbe essere un’altra pista “friendly” per avvicinarsi ulteriormente alla testa del Mondiale.

La classifica MotoGP dopo il GP d’Austria

1) FABIO QUARTARARO (Yamaha ufficiale) – 200 punti

2) ALEIX ESPARGARÓ (Aprilia) – 168 punti

3) FRANCESCO BAGNAIA (Ducati ufficiale) – 156 punti

4) JOHANN ZARCO (Ducati Prima Pramac) – 125 punti

5) JACK MILLER (Ducati ufficiale) – 123 punti

6) ENEA BASTIANINI (Ducati Gresini) – 118 punti

7) BRAD BINDER (Ktm ufficiale) – 107 punti

8) ALEX RINS (Suzuki) – 92 punti

9) JORGE MARTIN (Ducati Prima Pramac) – 87 punti

10) MIGUEL OLIVEIRA (Ktm ufficiale) – 85 punti

11) MAVERICK VINALES (Aprilia) – 85 punti

12) JOAN MIR (Suzuki) – 77 punti

13) LUCA MARINI (Ducati Mooney VR46) – 69 punti

14) MARCO BEZZECCHI (Ducati Mooney VR46) – 68 punti

15) MARC MARQUEZ (Honda ufficiale) – 60 punti

La classifica Costruttori MotoGP

Ducati 296 Yamaha 200 Aprilia 185 KTM 140 Suzuki 118 Honda 90

Foto MotoGP.com