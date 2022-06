Moto2 Sachsenring: Prove 2 ai ragazzi KTM Ajo, Vietti non brilla

È la giornata del team di Aki Ajo, anzi nel pomeriggio svettano entrambi i suoi piloti. Augusto Fernández si conferma, Pedro Acosta risale e gli si piazza proprio alle spalle. La coppia di ragazzi spagnoli comanda quindi la classifica Moto2 sia del secondo turno che combinata, pur con quasi mezzo secondo a dividerli. Si vede un altro tris spagnolo, stavolta con Fermín Aldeguer in terza posizione. Non è un inizio semplice invece per il leader Celestino Vietti, che non va oltre la 24^ posizione alla fine di questo venerdì tedesco… Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 2

Si riparte da Augusto Fernández al top davanti ad Alonso López e ad Aron Canet nel primo turno del venerdì. Questo secondo turno può rivelarsi già determinante in ottica qualifiche, ma per buona parte del turno si migliorano in pochi. E non abbastanza da provocare scossoni importanti in classifica combinata. Vale ad esempio per Vietti, che fa meglio del mattino ma non a sufficienza per prendersi la top 14 provvisoria… Qualcosa si muove però negli ultimi dieci minuti, ad esempio Acosta che vola appena dietro al compagno di squadra sempre in vetta, mentre in terza posizione c’è Fermín Aldeguer. A referto un incidente per Simone Corsi alla prima curva, mentre la classifica non cambia più. I ragazzi KTM Ajo svettano in questo venerdì tedesco. Qualcosa non ha funzionato per il leader Moto2 Celestino Vietti, che chiude molto indietro.

La classifica Moto2 FP2

La classifica combinata

Foto: Red Bull KTM Ajo