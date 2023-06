Michele Pirro “Al Mugello sarò il più vecchio ma sono carico”

Michele Pirro quest’anno è il nonno del Gran Premio d’Italia al Mugello. Dopo l’addio alle competizioni di Andrea Dovizioso è lui il pilota più “anziano”. Non è però il più vecchio tra quelli che hanno preso parte ad un Gran Premio di MotoGP quest’anno: Daniel Pedrosa ha un anno in più e a Jerez è andato fortissimo con la KTM, firmando un entusiasmante sesto posto nella Sprint, una posizione dietro nel GP. La voglia di gareggiare, la passione e l’entusiasmo di Pirro sono allo stesso livello. La motivazione di Michele è forse addirittura più forte che in passato al punto che correrà nonostante infortunio. Non ha pensato neppure per un istante di mollare.

“Sarò il più vecchio e non della MotoGP ma di tutti i piloti presenti nel paddock del Mugello – racconta Michele Pirro a Corsedimoto – Sarò un po’ il rappresentante dei piloti più anziani. Cercherò di divertirmi e battagliare con i più giovani, più veloci e di darci del gran gas. Sono molto contento di gare questa gara. E’ la seconda gara di MotoGP per me quest’anno dopo la prima in America. Gareggiare in casa, in Italia, è sempre un’emozione particolare per me e per la Ducati con tutti i tifosi italiani”.

Come stai a livello fisico?

“Non sono al cento per cento perché purtroppo la lussazione della spalla mi ha causato qualche problemino in questi giorni ma sono fiducioso di poter fare comunque un buon week-end. Dovrò soffrire un po’ però cercherò di fare del mio meglio. La moto è veloce, proverò solo cercare di sfruttarla al massimo. Cercherò di essere veloce e competitivo fin da subito”.

Foto social Michele Pirro