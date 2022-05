Il pluricampione MotoGP Marc Marquez ha lasciato il circuito di Jerez con il 4° posto… e un pensiero per Valentino Rossi… Non è certo il risultato che si attende il pilota della Honda, ma in questo momento sono 13 punti d’oro da aggiungere alla classifica iridata.

Marquez vicino al podio

Nel finale di gara, mentre lottava con Jack Miller e Aleix Espargarò per il gradino più basso del podio, si è reso autore dell’ennesimo salvataggio miracoloso, su una RC213V che ancora non offre il feeling ideale sull’avantreno, il punto di forza che gli ha permesso di scrivere pagine di storia negli anni passati. Non ha perso la voglia di spingere e andare alla ricerca del limite. Deve però fare i conti con un braccio destro non ancora al meglio e una moto che necessita di cambiamenti sotto la sua direzione tecnica: “Era uno di quei giorni in cui avevo voglia di rischiare, ho fiutato il podio vicino e mi sono scaldato“.

Il test MotoGP di Jerez

Difficile portare pazienza per un otto volte campione del mondo che non può esprimersi al meglio con una Honda che lo ha elevato alla gloria dal 2013 al 2019. Poi l’infortunio di Jerez nel 2020 e i due casi di diplopia hanno rallentato la sua scalata leggendaria. Adesso l’obiettivo è riprendere quota verso l’olimpo degli dei della MotoGP, con l’aiuto degli ingegneri HRC che si sono messi subito al lavoro per offrirgli nuove componenti e aggiornamenti di telaio, ciclistica e aerodinamica. Durante la giornata di test alcune cose hanno funzionato, altre meno, a Le Mans vedremo gli elementi promossi da Marc Marquez. Non saranno gli ingredienti decisivi per ritornare alla vittoria, ma certamente per compiere un passo avanti verso il suo stile di guida. “Dobbiamo continuare a lavorare perché il nostro punto debole è ancora lì e bisogna guardare al futuro“.

Il tifoso di Valentino Rossi

A Jerez non è certo mancato il sostegno dei suoi tanti tifosi che mai gli hanno fatto mancare il sostegno, anche nei momenti più difficili degli infortuni. Quando ha tagliato il traguardo, durante il giro d’onore, si è fermato alle curve 9 e 10, le cosiddette curve Nieto e Peluqui, il nocciolo duro del tifo spagnolo dove era presente anche il fan club ufficiale di Marc Marquez. Ha accostato la moto sotto gli spalti per un saluto di ringraziamento. “Finalmente il pubblico è ritornato sugli spalti tre anni dopo e ho lanciato i guanti con la mano sinistra, perché con la destra non ci sarei riuscito“, ha raccontato il pilota Honda ad ‘AS’.

Tra il rispetto pubblico andaluso c’erano anche tifosi con le magliette gialle di Valentino Rossi… “Non sono uno che regala le mie cose, preferisco regalarle a persone che conosco. Ma quando sono arrivato alle Nieto e Pelequi ho pensato che quelle persone meritassero qualcosa, avevo visto gli spalti affollati dalle 7:00 del mattino. Così ho lanciato i guanti. Penso che uno l’abbia preso qualcuno che indossava una maglietta di Valentino Rossi (ride, ndr). Spero che uscendo dal circuito abbia comprato quella con il 93“.