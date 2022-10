Manuel Poggiali promuove Enea Bastianini “Ha fatto una gara strepitosa”

Qual è il segreto dei risultati di Enea Bastianini? L’ottimo lavoro del Team Gresini ed il coach Manuel Poggiali recita un ruolo di primaria importanza. L’ex campione del mondo è un autentico professionista e contribuisce il modo significativo alla crescita del pilota riminese.

Manuel Poggiali, come vi siete presentati alla gara di Sepang?

“Il weekend è stato costruito nel migliore dei modi fin dalle libere e le condizioni sono state abbastanza buone. Abbiamo un ottimo pacchetto, abbiamo lavorato al meglio per cercare di essere veloci e per gestire bene il consumo degli pneumatici che qua era molto elevato e sapevamo che a fine gara ci avrebbe potuto creare delle difficoltà. Abbiamo modificato qualcosina anche a livello di approccio, di linee per guidare in modo più semplice e soprattutto con più margine”.

Soddisfatto della prestazione di Enea Bastianini a Sepang?

“Enea ha fatto una gara strepitosa. Qualcosina probabilmente ci mancava, soprattutto in trazione come lui stesso ha riconosciuto. Credo che sia dovuto prevalentemente all’acqua del sabato notte perché ha cambiato un pochino le condizioni del tracciato per la gara. Il weekend è stato comunque molto positivo per noi. Questo secondo posto ci soddisfa in pieno e ci proietta ancora di più verso quello che oggi è il nostro obbiettivo: il terzo posto in classifica”.

Fabio Di Giannantonio invece sta facendo ancora fatica ad ingranare?

“Con Fabio Di Giannantonio siamo partiti bene ma fatichiamo ancora tanto a prendere il ritmo giusto per conseguire dei risultati. Sappiamo quali sono le aree in cui dobbiamo migliorare e speriamo di fare un passo in avanti già da Valencia. Con Diggia comunque siamo proiettati soprattutto verso il 2023 e confidiamo che con un anno di esperienza alle spalle ci possa regalare grandi soddisfazioni”.

