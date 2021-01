Chicho Lorenzo su due argomenti scottanti: l'addio di Davide Brivio e l'ingresso in MotoGP del team di Valentino Rossi. E lancia l'ipotesi Petronas-Suzuki.

La notizia del momento è l’addio di Davide Brivio alla MotoGP per passare in Formula 1. Ma sarà sicuramente una stagione ricca di sorprese, in pista e fuori. Perché nei prossimi mesi si deciderà il futuro del team VR46, con Valentino Rossi intenzionato ad approdare nella massima serie con una sua squadra. Entrambi gli argomenti vengono trattati da Chicho Lorenzo sul suo canale YouTube ‘Motogepeando’.

Il papà di Jorge Lorenzo approva la scelta del team manager italiano. “Non vedevo l’ora di guardare la Formula 1. Questi movimenti non si fanno solo per denaro. Devi avere passione per farlo“. Brivio lascia la MotoGP al top della sua carriera, “se un giorno vorrà tornare, avrà tutte le porte aperte, non solo quella della Suzuki. E soprattutto vista la pessima gestione che le grandi squadre hanno fatto quest’anno“. Ha toccato l’apice professionale, raggiunto il titolo mondiale iniziando da zero. “Davide Brivio ha cominciato mettendo adesivi e ha ottenuto alcuni mondiali, oltre a grandi giocate strategiche con la firma di Valentino Rossi o quando è partito per il progetto Suzuki. Strategie e obiettivi ben pianificati raggiunti. Allora che dubbio possiamo avere che qualcuno con questa capacità non possa fare bene in Formula 1. E anche rivoluzionare la Formula 1“.

Lascia un vuoto in Suzuki che dovrà colmarsi in tempi brevi, impresa alquanto ardua per la casa di Hamamatsu. “Vediamo chi accetterà la sfida adesso. Devi anche tener conto della gestione dei due piloti, saranno motivati? Sono piloti che hanno già avuto i loro momenti di confronto – ricorda Chicho Lorenzo -, cosa che avverrà ora dopo la partenza di Davide“. E che ne sarà del team satellite previsto per la stagione MotoGP 2022? “Difficile immaginare Valentino Rossi fuori dalla Yamaha. Nel caso di Razlan porterebbe soldi alla Suzuki“.

Foto: Sky Sport