Vittoria di Toprak Razgatlioglu che conferma come il circuito di Magny-Cours sia terreno di conquista per la Yamaha R1. Sul podio le Ducati di Michael Rinaldi e Axel Bassani. Seguono le Kawasaki di Alex Lowes e Jonathan Rea, 6° Redding davanti a Locatelli, Gerloff, Baz e Lecuona.

Il commento di Toprak Razgatlioglu al parco chiuso: “Sono punti importanti, purtroppo Alvaro è caduto. Quest’anno il Mondiale è davvero strano, ringrazio il mio team per l’ottimo lavoro svolto, siamo migliorati in ogni sessione. Non penso al campionato, ma ragioniamo gara per gara“. Michael Rinaldi si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “E’ stato un periodo difficile per me e questo podio significa molto per me. Voglio dedicare questo risultato alle poche persone che credono in me“.

Gara-2 Superbike Magny-Cours: la cronaca giro per giro

-3 giri: Razgatlioglu ha un vantaggio di 7 decimi su Rinaldi: in caso di vittoria il pilota della Yamaha si assesta a -30 da Bautista e a cinque gare dalla fine del Mondiale SBK.

-5 giri: Rea supera Redding che quasi lo lascia passare, adesso il sei volte iridato è 5°: un risultato che potrebbe consentirgli di limare punti utili in classifica da Bautista. Sarà un post gara infuocato?

-6 giri: Razgatlioglu si mette in testa, ma Rinaldi non molla la presa anche se ha tagliato la curva 11 perdendo terreno. 3° Axel Bassani inseguito da Alex Lowes.

-8 giri: Rinaldi e Toprak testa a testa, il campione della Yamaha sembra pronto a sferrare il colpo del sorpasso nel finale.

-10 giri: Rinaldi tiene la leadership della gara, insieme a Toprak guadagnano mezzo secondo su Bassain e Lowes. 6° Rea a circa due secondi da Redding 5°.

-12 giri: Uno sguardo alla top-10: Rinaldi, Toprak, Bassani, Lowes, Redding, Rea, Locatelli, Baz, Gerloff, Lecuona.

-14 giri: Due Ducati nel gruppo davanti intervallate dal campione turco della Yamaha. Una scena insolita per il Mondiale Superbike… Intanto Michael Rinaldi al comando!

-15 giri: Axel Bassani difende la leadership provvisoria con i denti dagli attacchi di Toprak Razgatlioglu. Rea sconta la sanzione e rientra 7° dopo una manovra al limite su Loris Baz.

-17 giri: Jonathan Rea deve scontare un Long Lap Penalty che gli costa sicuramente la vittoria. Ma intanto nel gruppo davanti ci sono due ducatisti a contendersi la vittoria con il campione turco. Nervosismo nel box Ducati al rientro di Bautista che se la prende con il rivale della Kawasaki.

-18 giri: La top-10: Bassani, Razgatlioglu, Rinaldi, Lowes, Rea, Redding, Baz, Lecuona, Locatelli, Gerloff.

-19 giri: Toprak al comando e deve sfruttare questo momento favorevole. Ma arriva Axel Bassani a soffiargli il comando!

-20 giri: Toprak recupera la seconda piazza, nulla da fare per Jonathan Rea che sembra troppo nervoso. E infatti tocca Bautista e lo spagnolo della Ducati finisce a terra. Penalità in arrivo per il nordirlandese della Kawasaki.

-21 giri: I primi tre restano nelle loro posizioni di partenza, ma Rea riesce a superare Razgatlioglu dopo alcune curve. Seguono Lowes, Bassani, Redding e Rinaldi.

Il pre-gara/2 Superbike a Magny-Cours

13:55 – Giornata di sole sul circuito di Magny Cours, mancano pochissimi minuti al via di Gara-2 Superbike.

13:51 – Con la vittoria in gara sprint Razgatlioglu si è portato 2° in classifica WorldSBK. Al comando Bautista con 332 punti, seguono Toprak a 277 e Rea a quota 274.

13:48 – Anche i piloti della Superbike hanno osservato un minuto di raccoglimento per la Regina Eliabetta II.

13:45 – Occhi puntati su Axel Bassani che nelle ultime gare Superbike è scresciuto. “La moto è decisamente migliore dell’anno scorso. Ma pure io sono migliorato, ho capito tante cose sulla Superbike. Sono più coerente e rilassato quando guido la moto“. Il pilota del team Motocorsa non vede grosse differenze tra la sua Panigale e le moto del team ufficiale Ducati. “Con Alvaro è più la differenza di peso, è molto piccolo e questo lo aiuta in rettilineo e in uscita di curva. Ma non credo che ci sia una grande differenza: la differenza sono i soldi“.

Il riepilogo della gara sprint

La domenica di Superbike a Magny-Cours si apre con la vittoria di Toprak Razgatlioglu nella Superpole Race, con il turco che si prende la sua meritata rivincita dopo la caduta di ieri. L’11° posto in Gara-1 reclamava vendetta e il campione della Yamaha si è messo alle spalle sia Alvaro Bautista che Jonathan Rea. “Finalmente vinco, non è stata una partenza facile, sono partito male, ho osservato Jonathan e Alvaro, li ho passati entrambi e ho spinto. Nel primo settore la Ducati va velocissima sul dritto, però ho vinto. Sarà molto importante la Gara-2 del pomeriggio“.

L’alfiere della Ducati e leader del Mondiale Alvaro Bautista ha tamponato nel finale la R1 del turco, rimediando la rottura di un’aletta che non gli ha impedito di salire sul secondo gradino del podio. Dopo la vittoria di ieri l’ex pilota MotoGP ha scavato un bel vuoto in classifica che sarà difficile da colmare. “Sono stato fortunato a non cadere nel contatto in curva 5, ho toccato con l’aletta la gomma di Toprak, ho perso un pezzo di carena, l’ho tolto via con la mano e ho perso tanto terreno. Però sono riuscito a battagliare con Jonathan alla fine, è stato un grande ultimo giro, ci siamo passati in tutte le curve. Mi sento bene sulla moto e sono pronto per gara-2 di oggi pomeriggio“.

In Gara-2 Superbike scatteranno dalla seconda fila Alew Lowes, particolarmente costante sulla pista francese con la sua Kawasaki ZX-10RR, Scott Redding, che punterà ad un altro podio dopo quello del sabato, e Axel Bassani, che vince anche stamane la sfida con il compagno di marca Michael Rinaldi (7°). Gara-2 al via alle ore 14:00, il prossimo round si correrà in Catalunya fra due settimane.