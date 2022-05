Vittoria di Jonathan Rea davanti ad Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu. 4° Alex Lowes con la Kawasaki, seguito da Andrea Locatelli, Iker Lecuona e Axel Bassani.

-2 giri: Razgatlioglu perde qualche decimo da Rea. Bautista punta al bis…

-4 giri: La Ducati Panigale guidata da Bautista trova il suo punto forte sul rettilineo: per Jonathan Rea e la Kawasaki Ninja sarà difficile avere la meglio contro il motore della V4R.

-6 giri: Restano incollati Bautista, Rea e Razgatlioglu raccolti in tre decimi. Tutto è possibile da qui all’ultima curva.

–8 giri: Bautista sfrutta la scia e sorpassa Rea, Lowes perde metri e si allontana dalle speranze di podio.

-10 giri: Segni di nervosismo per la Ducati V4R di Bautista e Jonathan ne approfitta per riportarsi al comando. A seguire: Razgatlioglu, Lowes, Locatelli, Lecuona, Bassani, Rinaldi, Vierge e Redding. 16° Luca Bernardi con la Panigale del BARNI Spark Racing Team.

-11 giri: Alvaro Bautista supera entrambi sul rettilineo e si porta in prima posizione!

-12 giri: Bautista si porta davanti a Lowes e studia Rea e Razgatlioglu… Bene Andrea Locatelli 5° che gira quasi in solitaria.

-13 giri: Jonathan Rea si rimette davanti, Bautista resta alle spalle e potrebbe approfittare della sfida tra i due nelle fasi finali di gara.

-15 giri: Toprak Razgatlioglu sfrutta la scia della Kawasaki sul rettilineo e si porta al comando, 3° Alex Lowes davanti ad Alvaro Bautista. 7° Axel Bassani che ha superato Michael Rinaldi.

-16 giri: La top-10: Rea, Razgatlioglu, Lowes, Bautista, Locatelli, Lecuona, Rinaldi, Vierge, Bassani, Redding. Cade Isaac Vinales in uscita dalla 1.

-18 giri: Alex Lowes supera Alvaro Bautista e si piazza in terza posizione. 20° Bernardi.

–20 giri: Prime gocce di pioggia sul tracciato dell’Estoril. Rea al comando seguito da Toprak, Bautista, Lecuona, Lowes, Locatelli, Rinaldi, Vierge, Redding e Bassani a completare la top-10.

-21 giri: Razgatlioglu parte subito forte, Rea insegue, alle sue spalle Locatelli, Bautista, Lecuona.

Il pre-gara 2 di Superbike

14:59 – Giro di ricognizione, vola il parafango della Honda di Iker Lecuona.

14:55 – Pochi minuti al via di Gara-2 Superbike in Portogallo. Occhi puntati sulle gomme posteriori…

14:50 – Le condizioni sono ben diverse rispetto a quelle di ieri, con le temperature dell’asfalto decisamente più basse. Una situazione che potrebbe giocare a favore di Johnny.

14:48 – Ci sono ancora macchie di umido sull’asfalto dell’Estoril, ma si scenderà in pista con le gomme slick.

14:45 – Piccoli passi in avanti per Scott Redding e la BMW. Nei giorni scorsi il team tedesco ha tenuto un test privato a Portimao: “Ora posso guidare di nuovo come voglio, con la ruota posteriore in aria che entra in curva e il motore che risponde correttamente quando giro l’acceleratore. All’inizio era tutto sbagliato, tutto era diverso. Sto iniziando ad andare d’accordo (con la moto, ndr) e la maggior parte delle cose mi sembra a posto“.

14:40 – Il 22 maggio del 2017 perdeva la vita Nicky Hayden all’età di 35 anni. La star della MotoGP e della Superbike rimase gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a poche centinaia di metri dal “Misano World Circuit Marco Simoncelli”. All’incrocio tra via Raffaelli e via Tavoleto si è scontrato con un automobilista a bordo di una Peugeot 206. Dopo la corsa disperata all’Ospedale Maurizio Bufalini di Cesena non c’è stato nulla da fare.

Jonathan Rea si avvicina alla vetta Superbike

Il week-end di Superbike all’Estoril ha regalato grandi emozioni sia in Gara-1 che nella Superpole Race di stamane. Nella prima manche del sabato Alvaro Bautista ha beffato i due titani Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, con lo spagnolo della Ducati che ha beffato il campione in carica all’uscita dell’ultima curva. Nella gara sprint domenicale Jonathan e Toprak si sono dati nuovamente battaglia con una serie di sorpassi e controsorpassi al limite, fino a quando un errore del turco ha servito la vittoria sul piatto d’argento al fuoriclasse della Kawasaki. “Importante avere la pole anche per gara-2 – ha commentato Rea al parco chiuso -. La traccia asciutta era molto stretta, era difficile passare. Quando Toprak era davanti mi dava riferimenti, ma sentivo di essere più veloce e cercavo di stare davanti… Mi ha dato l’opportunità di superarlo quando ha sbagliato e la prendo con piacere“.

Toprak e Alvaro in prima fila

Toprak Razgatlioglu va ancora alla ricerca della sua prima vittoria in questa stagione Superbike, ma potrebbe agguantarla in Gara-2. A caratterizzare la Superpole Race un asfalto ancora umido al limite tra gomme slick e rain. “All’ultimo giro pensavo di aver vinto, poi alla chicane ho fatto un piccolo errore, ho perso il davanti, sono riuscito a salvare la moto. Sono contento perché ho fatto podio, nella seconda gara cercherò di lottare per la vittoria“. Stavolta nulla da fare per Alvaro Bautista che è giunto al traguardo con cinque secondi di distacco e vede Jonathan Rea rosicargli 5 punti in classifica. “Abbiamo deciso di montare le gomme da asciutto anche se c’erano alcune chiazze bagnate. Sono stato attento all’inizio per capire le condizioni, il feeling non era al massimo e ho cercato di non sbagliare mai. Ho cercato di finire la gara per mantenere la prima fila in vista del round di oggi“.

Nella seconda gara Superbike all’Estoril partiranno dalla seconda fila Iker Lecuona, Andrea Locatelli e Alex Lowes. In terza fila Scott Redding, in crescita con la sua BMW M1000RR, affiancato dalle Ducati Panigale di Michael Rinaldi e Xavi Fores. L’inizio di gara-2 è previsto alle ore 15:00.