Clamorosa vittoria di Alvaro Bautista che beffa Toprak Razgatlioglu negli ultimi metri prima del traguardo. 3° Jonathan Rea davanti a Locatelli, Vierge, Lecuona, Lowes. Lo spagnolo della Ducati vince di testa e allarga il suo divario in classifica. Jonathan Rea commenta la sua prima gara all’Estoril: “Non sono riuscito a frenare la moto, da metà gara ho avuto problemi in ingresso di curva. Domani proveremo a migliorare qualcosa, penso che domani dovremmo provare a usare la SCX, il drop era più controllabile“. Il secondo posto ha il sapore di beffa per Razgatlioglu: “Ho provato a giocarmi la vittoria, siamo tornati… All’ultimo giro Alvaro mi ha passato, mi aspetto che succeda ma non in questa maniera. Domani ci riprovo“.

Quarta vittoria in sette gare per Alvaro Bautista e la sua Ducati V4R. “Ho spinto tantissimo per tornare sotto ai primi, sono emozionato. Ho avuto un problema alla partenza, ho perso una posizione dopo essere andato largo. Avevo difficoltà a superare Locatelli, poi ci sono riuscito ma c’era tanto gap dai primi. Mi sono detto ‘spingi e provaci’, non ho mai mollato, sono rimasto concentrato, davanti hanno iniziato a lottare e perdere terreno. Negli ultimi sette giri ero più forte di loro, alla fine sono uscito più forte dall’ultima curva e ci sono riuscito“.

La cronaca di Gara-1 Superbike

–4 giri: Toprak s’invola verso la sua prima vittoria stagionale, segue Bautista a 4 decimi, 3° Rea.

-6 giri: Grave errore di Rea che lascia passare anche Bautista!

–8 giri: Jonathan Rea guida la gara, ma sarà sfida con Razgatlioglu fino all’ultimo metro.

–10 giri: Rea di nuovo in testa, Bautista guadagna mezzo secondo e inizia ad avvicinarsi ai due. 4° Locatelli davanti a Redding.

-11 giri: Toprak si rimette al comando, Bautista guadagna decimi preziosi. Inizia una seconda parte di gara-1 davvero infuocata.

-12 giri: Jonathan Rea prova insistentemente a sorpassare il campione della Yamaha, ma il turco tiene duro facendo la differenza in frenata. Il nordirlandese riesce a mettersi davanti… Bautista dista 1,7 secondi da Toprak.

-14 giri: Razgatlioglu colma il gap da Rea e si mette negli scarichi della ZX-10RR e la R1 è nuovamente in testa alla corsa Superbike.

-16 giri: Toprak sbaglia alla staccata della 3 e Jonathan Rea ne approfitta per mettersi al comando. Problemi per Vinales che deve rientrare ai box.

-17 giri: Bautista e Locatelli girano quasi mezzo secondo più lenti rispetto al duo di testa. Il pilota Ducati ha difficoltà a sorpassare l’italiano della Yamaha ma finalmente ci riesce e si porta terzo. 5° Scott Redding davanti a Lecuona, Lowes, Vierge, Bassani e Rinaldi.

-19 giri: Toprak e Jonathan si toccano e rispolverano i fantasmi di Assen. Il pilota turco della Yamaha resta davanti, ma i due iniziano a scavare il vuoto alle spalle.

-20 giri: La top-10 di Gara-1 Superbike all’Estoril: Razgatlioglu, Rea, Locatelli, Bautista, Lecuona, Lowes, Vierge, Bassani, Rinaldi. Cade Leandro Mercado.

-21 giri: Razgatlioglu parte benissimo e si porta al comando, davanti a Rea, Locatelli e Bautista.

Il pre-gara Superbike all’Estoril

14:59 – Pirelli SC0 per Rea al posteriore, SCX per Bautista e Razgatlioglu. Inizia il warm-up lap.

14:58 – Saranno 21 giri da completare prima della bandiera a scacchi. Nuvole minacciose si addensano sulla pista portoghese.

14:55 – Xavi Forés era arrivato all’Estoril per collaborare con Eurosport UK come inviato del WorldSBK, ma prima di prendere il microfono ha ricevuto un’offerta imperdibile: correre al posto di Oettl. “Sarà un po’ uno sprint, ma spero di divertirmi molto. Voglio ringraziare la squadra per avermi dato fiducia e spero che Philipp ritorni presto“.

14:52 – Jonathan Rea ha rivolto una critica alla Dorna dopo l’incidente di Assen con Toprak: “Non capisco questo teatro che la Dorna ha allestito intenzionalmente“. Secondo il campione della Kawasaki li avrebbero fatti incontrare ieri in conferenza stampa con l’intenzione di “fare una specie di teatro con le domande“.

14:48 – Il pilota Ducati Go-Eleven Philipp Ottl si è rotto la clavicola destra venerdì pomeriggio nelle FP2 del Campionato Mondiale Superbike a Estoril.

14:45 – Garrett Gerloff ha rimediato un incidente nelle FP3 di Superbike che lo costringe a saltare il primo round dell’Estoril. Per il texano lieve infortunio al ginocchio, Yamaha spera di poterlo recuperare per la giornata di domani.

Il riepilogo della Superpole

Il terzo round del Mondiale Superbike 2022 entra nel vivo con gara-1 all’Estoril, in Portogallo, dopo la Superpole di sabato mattina. Jonathan Rea firma il best lap in 1’35″346 che equivale al nuovo record del circuito per le derivate di serie. Dopo aver seguito a distanza Toprak Razgatlioglu nelle prove libere, il sei volte iridato della Kawasaki si piazza davanti a tutti e ricorda di esserci nella sfida per la vittoria anche in questo fine settimana. Seconda finestra in griglia di partenza per il campione turco della Yamaha che chiude la Superpole in 1’35″437, a 91 millesimi dal rivale nordirlandese.

Bautista e gli inseguitori

La Ducati di Alvaro Bautista chiude la prima fila, ma distaccato di ben 0,6″ dal crono di Jonathan Rea. “Oggi era importante avere una buona posizione di partenza, dobbiamo migliorare un po’ il feeling su questa pista, specie per quanto riguarda il giro veloce“, dice l’ex pilota MotoGP nel parco chiuso. “Stamattina mi sono sentito u po’ peggio con la moto, abbiamo cambiato qualcosa nel set-up, siamo tornati indietro nella Superpole e sono tornato quello di ieri. Sono contento della gara e credo di poter essere veloce“.

Per Bautista è importante marcare i primi due perché da leader del Mondiale Superbike ha un vantaggio da gestire: 18 punti su Rea, 45 su Razgatlioglu. La vera sorpresa del sabato all’Estoril si chiama Scott Redding: il pilota BMW apre la seconda fila dopo aver ottenuto il 4° crono in qualifica, al suo fianco scatteranno Andrea Locatelli e Michael Rinaldi. In terza fila Iker Lecuona, Alex Lowes ed Eugene Laverty. Dalla quarta Luca Mahias, Xavi Vierge e Loris Baz. Axel Bassani e Luca Bernardi partiranno rispettivamente dalla 14esima e 15esima piazza.