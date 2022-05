O’Halloran per 0″004 beffa Ray per la pole nel British Superbike

In una qualifica del British Superbike con 17 piloti racchiusi in meno di 1″, bastano 4 millesimi per conquistare la pole position. Ne sa qualcosa un ritrovato Jason O’Halloran, davanti a tutti nel decisivo Q2 sul tracciato National di Donington Park con il nuovo primato della pista in 1’05″289. In difficoltà nei primi due round cercando di trovare l’equilibrio più congeniale di set-up con la Yamaha YZF-R1 in configurazione 2022 (più differente del previsto rispetto alla versione 2021), “O’Show” si è preso questa soddisfazione in qualifica lasciando a 0″004 il capo-classifica di campionato Bradley Ray ed a 0″253 Kyle Ryde, terzo a completare una prima fila di Gara 1 tutta Yamaha.

YAMAHA RIFERIMENTO NEL BRITISH SUPERBIKE

Il layout National è particolarmente congeniale alle R1 ed il Q2 lo ha riconfermato appieno con O’Halloran, Ray e Ryde a far l’andatura. I tempi sono arrivati con estrema facilità per i piloti di Iwata del British Superbike, che siano schierati dal team McAMS (con moto 2022) o da RICH Energy OMG Racing (versione 2021). In vista della prima di tre gare in programma chiaramente sono loro i principali indiziati per la vittoria, con una vasta schiera di potenziali outsider.

SI RIVEDE TOM SYKES

Tra loro non manca la coppia FS-3 Kawasaki con Rory Skinner e Lee Jackson a braccetto in quarta e quinta posizione, subito davanti a Peter Hickman (FHO Racing BMW) e ad un Tom Sykes finalmente competitivo. Promosso dal Q1, l’iridato Superbike 2013 ha stampato il settimo crono nel Q2, per quanto negli istanti conclusivi della sessione sia stato fermato da un problema tecnico alla propria Ducati Panigale V4 R. Sykes ha preceduto nell’ordine il Campione in carica Tarran Mackenzie (8° al rientro e non a 100 %) e l’ex capo-classifica Glenn Irwin (Honda), con Leon Haslam ripresosi dalla caduta di ieri stampando l’undicesimo crono.

CRANER TEMIBILISSIMA

A proposito di cadute, nel corso del Q1 si sono registrate una serie di voli impressionanti in sequenza nel discesone della Craner. Da Tom Neave a Dan Jones passando per James East e Luke Mossey, quest’ultimo demolendo la Honda Fireblade del TAG Racing. Botto nel Q2 anche per Andrew Irwin, evitato di un soffio dal fratello Glenn.

DANNY KENT ANCORA KO

Peggio è andata nelle FP3 a Danny Kent, caduto subendo una commozione cerebrale e, da protocollo medico, unfit per il prosieguo del fine settimana. Proprio a Donington lo scorso anno rimediò un brutto infortunio all’anca per una caduta alla Coppice, con l’iridato Moto3 2015 nuovamente costretto ad alzare bandiera bianca.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Donington Park National, Classifica Qualifiche (Q2)

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’05.289

2- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.004

3- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.253

4- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.326

5- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.330

6- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.430

7- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.431

8- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.480

9- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.538

10- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 0.570

11- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.608

12- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.686

13- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.859

14- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.876

15- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.886

16- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.954

17- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 0.974

18- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 2.980

La Griglia di Partenza di Gara 1

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

2- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

3- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

4- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

5- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

6- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR

7- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R

8- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

9- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

10- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR

11- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

12- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

13- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

14- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

15- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R

16- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R

17- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR

18- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

19- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

20- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R

21- Dan Linfoot – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR

22- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

23- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

24- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

25- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000

26- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R

27- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

28- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR

29- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR