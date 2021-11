LIVE MotoGP Valencia: diretta Gara in tempo reale, Valentino Rossi show

LIVE Gran Premio Valencia 2021 di MotoGP. Segui in diretta la gara con aggiornamenti in tempo reale: sarà l'ultima uscita di Valentino Rossi da pilota.

13:58 – Da domani inizia una nuova pagina per Valentino Rossi, l’attenzione sarà puntata sul futuro con le auto. Alessio Salucci parla di due opzioni.

13:56 – In griglia di partenza c’è Francesca Sofia Novello, è la futura mamma a mantenere l’ombrello al Dottore. A metà febbraio i due saranno genitori di una bambina.

13:54 – La prossima settimana la carovana della MotoGP si sposterà a Jerez per due giorni di test IRTA. Sarà l’inizio di un’era senza Valentino Rossi.

13:49 – Ultima gara anche per Danilo Petrucci che indossa un casco che racchiude i momenti salienti della sua carriera.

13:46 – Nel paddock di Valencia presente anche Dani Pedrosa. “Il modo in cui ha toccato il cuore delle persone lo ha reso speciale, ha fatto amare le moto, le corse, i fan si sono radunati attorno a un pilota. Non era mai successo prima”.

13:42 – Tutti gli allievi dell’Academy VR46 hanno indossato un casco speciale, rispolverando le grafiche storiche di alcuni dei caschi indossati da Valentino Rossi in carriera.

13:39 – I piloti lasciano i box e si avvicinano in griglia di partenza. Riflettori puntati sul campione di Tavullia, si prevede una grande sorpresa a fine gara.

13:35 – Nel box di Valentino Rossi è arrivato l’ex calciatore dell’Inter Ronaldo.

Il riepilogo delle Qualifiche

Ultimo round MotoGP del campionato 2021 in scena al Ricardo Tormo di Valencia. E ultimo Gran Premio in carriera per Valentino Rossi dopo 26 anni nel Motomondiale. Al di là del risultato sarà una domenica da ricordare per milioni di fan e almeno tre generazioni di spettatori che hanno seguito le gesta del campione di Tavullia, dall’esordio in Aprilia fino all’ultimo anno in Yamaha Petronas SRT.

La prima fila della griglia vede il monopolio Ducati con Jorge Martin, Pecco Bagnaia e Jack Miller. I due piloti del team factory proveranno a dare l’assalto al Mondiale per Team, mentre Martin e Bastianini si contenderanno il titolo di “rookie of the year”. Nella giornata di ieri il neo campione MotoGP Fabio Quartararo ha intascato anche il ‘BMW M Award’: è il migliore poleman per il secondo anno consecutivo. Il francese scatterà dall’ottava posizione e senza troppi rischi proverà a dare l’assalto al podio. In seconda fila le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, divisi dalla Desmosedici di Johann Zarco.

Sarà l’ultimo Gran Premio anche per Danilo Petrucci, 16° sullo schieramento di partenza. Gara in salita per le Aprilia: Aleix Espargarò 12°, Maverick Vinales 14°. Il pilota di Granollers proverà a chiudere la stagione MotoGP con un buon risultato, dopo i timidi risultati delle ultime gare. Poi l’attenzione sarà puntata esclusivamente sul test di Jerez in programma il 18-19 novembre.