LIVE della 2^ giornata di Test MotoGP in Qatar. Segui in diretta gli eventi sul circuito di Losail, con tempi, classifica e aggiornamenti in tempo reale.

11:55 – Alex Marquez ha esordito nel team LCR Honda con una violenta caduta nei primi giri di sabato. Moto distrutta, ma fortunatamente il pilota è rimasto illeso. “Non è iniziato come volevamo perché sono caduto al secondo giro, ho commesso un piccolo errore a causa di una folata di vento“.

11:46 – Nel box Yamaha factory si lavora su un forcellone in carbonio e sul nuovo telaio. Valentino Rossi ha testato il telaio 2021, ma “solo per sei o sette giri, perché abbiamo preferito concentrarci sulla moto standard. Devo dire che la prima impressione non è stata male, ma avrò le idee più chiare nei prossimi giorni. Ci saranno anche altre cose interessanti da provare“.

11:38 – Taka Nakagami ha parlato delle novità a bordo della nuova Honda RC213V. “Per me è una moto completamente diversa con molte cose nuove. Il carattere del motore è molto diverso. La velocità massima è migliorata molto. Ma dobbiamo migliorare la moto all’uscita di curva. Dobbiamo capire come migliorare dal punto di vista elettronico. Per il momento abbiamo apportato alcune piccole modifiche al freno motore“.

11:30 – Il campione del mondo Joan Mir si è mostrato subito veloce nel sabato di test MotoGP. “Non mi aspettavo di essere così veloce il primo giorno. Fare 1:54 con un pneumatico non così morbido non è un brutto modo per iniziare l’anno“. Prima uscita ufficiale senza il team manager Davide Brivio. “Credo che al momento non ci manchi, i giapponesi hanno fatto un ottimo lavoro per sostituirlo“.

11:25 – Aprilia al lavoro non solo in pista, ma anche per divenire team factory e trovare una squadra satellite. Il sogno di Rivola sarebbe lo Sky Racing Team VR46…

Il riassunto del primo giorno di test

Secondo giorno di test MotoGP in Qatar, ultimo di questa prima sessione di prove ufficiali. Si replicherà la prossima settimana dal 10 al 12 marzo, sarà l’ultima occasione per limare dettagli e aggiornamenti prima del Gran Premio di Losail in programma dal 26 al 28 marzo. Nel day-1 a segnare il best lap ci ha pensato l’Aprilia di Aleix Espargarò in 1’54″6. Insieme a lui Stefan Bradl e Joan Mir sono stati gli unici a scendere sotto il muro dell’1’55. Sono giri di adattamento per buona parte dei piloti della Top Class, che da quest’anno hanno cambiato costruttore.

Pol Espargarò ha esordito in Honda dopo quattro stagioni in KTM. Danilo Petrucci è montato in sella alla sua nuova RC16 dopo una lunga parentesi in Ducati. La squadra di Borgo Panigale ha rinnovato totalmente le line-up piloti dei suoi tre team: Factory, Pramac ed Esponsorama. Jack Miller ha mostrato subito un buon passo con la Desmosedici GP21, cadute senza conseguenze per Pecco Bagnaia, Jorge Martin ed Enea Bastianini. Buono il feeling di Johann Zarco che da quest’anno può contare su una moto ufficiale. In casa Yamaha nessun grande cambiamento se non lo scambio di livrea fra Valentino Rossi e Fabio Quartararo.

Domenica 7 marzo sarà un’altra giornata di test MotoGP in Qatar, in pista dalle 12:00 alle 19:00 ora italiana. Ricordiamo che tra il nostro Paese e lo Stato arabo ci sono due ore di differenza. Si comincerà a lavorare seriamente sui nuovi aggiornamenti, dopo aver impiegato gran parte del sabato sui prototipi 2020. In casa Suzuki si sta già testando il motore 2022. Da evidenziare che nel day-1 il picco di velocità massima è stato raggiunto da Ducati che ha lambito i 345 km/h con Enea Bastianini e Jack Miller.

