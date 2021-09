LIVE MotoGP San Marino: diretta Qualifiche in tempo reale

LIVE Qualifiche MotoGP del Gran Premio di San Marino 2021. Segui Q1 e Q2 in diretta, con tempi, classifica e commenti in tempo reale.

14:20 – Bastianini e Morbidelli restano davanti, seguiti da Marquez e Nakagami.

14:15 – Caduta di Valentino Rossi, seconda di giornata. Enea Bastianini si piazza davanti in 1’31″8 davanti a Franco Morbidelli.

14:07 – Tre minuti al via della prima manche delle qualifiche MotoGP. Per Valentino Rossi sarà un’occasione importante per provare a regalare un’emozione ai tanti tifosi arrivati per lui.

Le FP4 di Misano

14:01 – L’ultimo turno di libere vede Quartararo al comando davanti ad Alex Rins e Pecco Bagnaia. A seguire Zarco, Mir, Bastianini, Nakagami, Marquez, A. Espargarò e Miller.

13:58 – Si prospetta una grande sfida tra Quartararo e Bagnaia. Il francese al comando delle FP4 in 1’32″280, 53 millesimi in meno rispetto a Pecco. Quanti sono i punti di differenza in classifica…

13:57 – Valentino Rossi (16°) ha lavorato per quasi l’intera sessione con la hard, nel finale ha montato la soft al posteriore.

13:55 – Cinque minuti alla fine dell’ultima sessione di libere MotoGP a Misano. Bagnaia ancora al comando davanti a Quartararo e alle Suzuki di Rins e Mir. Miller, Bastianini e Pirro chiudono la top-10 provvisoria.

13:50 – In casa Honda si lavora sui telai, i quattro piloti del marchio hanno modelli diversi. Telaio differente anche per il collaudatore Stefan Bradl. L’intervista ad Alberto Puig ad ‘AS’.

13:45 – Nelle FP4 Pecco Bagnaia al comando in 1’32″333, Fabio Quartararo insegue a 67 millesimi.

13:40 – Claudio Domenicali nel box Ducati: “La gara di domenica è stata pazzesca, che fatica arrivare all’ultimo giro. Adesso abbiamo una moto capace di far vincere piloti diversi, in questo momento è mancata la punta, ma siamo felicissimi di come vanno le cose. Ci manca il titolo, lavoriamo per quello. La squadra se lo merita, l’azienda investe tanto, vinciamo le comparative con le moto di serie. Ma vogliamo questo risultato sportivo“.

Il riepilogo delle FP1-2-3

Il campionato MotoGP 2021 in scena a San Marino per il 14° turno di qualifiche stagionale. Le FP3 si sono rivelate decisive per accedere direttamente al Q2 dopo che la pioggia ha contrassegnato il venerdì di prove libere. Il miglior crono della classifica combinata porta la firma di Pecco Bagnaia, reduce dalla grande vittoria di Aragon, arrivata dopo una grande battaglia contro Marc Marquez. L’alfiere della Ducati punta a ripetersi per continuare a inseguire il sogno mondiale, distante 53 lunghezze dalla leadership di Fabio Quartararo. Per il marchio emiliano il sabato di Misano è iniziato sotto una buona stella, con le quattro moto factory nelle prime dieci posizioni.

Entrata diretta in Q2 anche per il leader francese Quartararo, che punta ad un podio per difendersi dagli attacchi delle Rosse. Dentro anche le due Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargarò: il pilota di Roses ha dimostrato un buon ritmo sin dal venerdì in cui ha chiuso al comando. Le qualifiche saranno un primo banco di prova interessante per capire le reali intenzioni. Buona partenza anche da parte delle Suzuki di Joan Mir e Alex Rins, mentre l’unica Honda in top-10 è quella di Pol Espargarò.

Sarà un Q1 a dir poco imprevedibile e interessante. A giocarsi le due posizioni libere Marc Marquez, Franco Morbidelli, Taka Nakagami, Enea Bastianini e i quattro piloti KTM. Ci proverà anche Valentino Rossi che, come da tradizione qui a Misano, è sceso in pista con un casco speciale dedicato alla figlia che nascerà all’inizio del prossimo anno. Andrea Dovizioso sembra ancora lontano dal passo dei colleghi MotoGP, l’obiettivo è prendere le misure alla sua nuova Yamaha M1.

Foto: Michelin Motorsport