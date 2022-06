MotoGP Sachsenring, Prove 2: Bagnaia da record, è dominio Ducati

Rosse all’attacco in questa seconda sessione MotoGP di giornata al Sachsenring. Pecco Bagnaia polverizza il record assoluto e chiude in vetta, ma non è l’unico pilota in evidenza in sella ad una Desmosedici. Seguono Luca Marini e Jack Miller, Aleix Espargaró 4° è l’unico pilota non-Ducati nelle prime sei posizioni. Il racconto live delle FP2, ricordando tutti gli orari del GP.

Live Prove Libere 2

15:03 – I migliori settori di questa sessione.

15:00 – La classifica del turno e combinata: trio Ducati in vetta, comanda Pecco Bagnaia.

14:55 – Un’occhiata ad una novità sulla GSX-RR di Joan Mir.

14:53 – Risponde Pecco Bagnaia con un 1:20.018, cancellando il precedente record assoluto di Marc Marquez! Segue la zampata di Marini che si porta in seconda piazza.

14:48 – Jack Miller esce con due soft nuove e si riprende il comando della classifica.

14:39 – Si fa vedere in alto anche Alex Rins, di cui ricordiamo il polso tutt’altro che a posto dopo l’incidente in Catalunya.

14:32 – Non solo Ducati con assenze per Covid. Pit Beirer, sempre presente per seguire da vicino i lavori in KTM, stavolta non c’è per lo stesso motivo.

14:21 – Aleix Espargaró si fa vedere in vetta alla classifica, seguito da Bagnaia e dal duo Pramac Ducati.

14:13 – Maggioranza di gomme hard per cominciare questa sessione. Darryn Binder e Nakagami invece hanno la doppia media, mentre Brad Binder, Oliveira e Pol Espargaró hanno la media solo al posteriore. Scelta differente per Bezzecchi, in azione con soft-media.

14:10 – Ci siamo, scatta il secondo turno di libere MotoGP con 25° C, che diventano oltre 46° C sull’asfalto.

14:00 – Sul mitico tracciato sassone, solo Stoner ha vinto con i colori Ducati. Bagnaia e Miller hanno bisogno nientemeno che di un colpaccio contro questo Quartararo…

13:50 – Verso la seconda sessione di giornata, rivediamo anche un po’ di storia del Sachsenring.

LEGGI ANCHE MotoGP Germania: un piccolo focus storico sul Sachsenring

13:40 – Luigi Taveri, 93enne leggenda del Motomondiale, lo diventerà ufficialmente in occasione del GP d’Austria. Tre volte campione del mondo, lo svizzero è l’unico pilota capace di andare a punti in tutte le categorie storiche: 50cc, 125cc, 250cc, 350cc, 500cc e sidecar.

Premessa

Doppietta Ducati nella prima sessione di prove libere. Jack Miller e Pecco Bagnaia hanno chiuso al comando, seguiti dal leader MotoGP Fabio Quartararo e da Johann Zarco. Classifica molto corta con ben 20 piloti racchiusi in meno di un secondo! A referto anche tre incidenti, due dei quali per Pol Espargaró, a cui si sono aggiunti Andrea Dovizioso ed Alex Rins.

Foto: motogp.com